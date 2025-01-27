Türkiye'nin En Gizemli Köyü: Hayalet Köy Diye Biliniyor, İn Cin Top Oynuyor! Giden Dönmüyor

Muğla'nın gizemli köşesi Kayaköy, bir kez daha ziyaretçilerini büyüledi. Yıllar önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak anılan Kayaköy'ü kaplayan sis tabakası, adeta bir peri masalı atmosferi yarattı. Dronla çekilen görüntülerde, terk edilmiş evlerin üzerini örten sis, ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkardı.