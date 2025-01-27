Türkiye'nin En Gizemli Köyü: Hayalet Köy Diye Biliniyor, İn Cin Top Oynuyor! Giden Dönmüyor
Bir asır önce terk edildi, ıssız kaldı, adı "hayalet köy"e çıktı. Türkiye'nin en gizemli köyü olarak bilinen Kayaköy'de in cin top oynuyor. Sessizliğe gömülen Kayaköy'e giden yerli ve yabancı turistler büyülü atmosferi görünce bir daha geri dönmüyor.
Kaynak: AA
Muğla'nın gizemli köşesi Kayaköy, bir kez daha ziyaretçilerini büyüledi. Yıllar önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak anılan Kayaköy'ü kaplayan sis tabakası, adeta bir peri masalı atmosferi yarattı. Dronla çekilen görüntülerde, terk edilmiş evlerin üzerini örten sis, ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
BİR ASIRDIR SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki mübadeleyle boşalan Kayaköy, bir asırdır sessizliğe gömülmüş durumda. Ancak köy, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tarihi taş evleri, kiliseleri ve şapelleriyle Kayaköy, ziyaretçilerine geçmişin izlerini sunuyor.
BÜTÜN KÖY SİSLE KAPLANDI
Kayaköy, sadece tarihi dokusuyla değil, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında sisle kaplanan köy, mistik bir atmosfere bürünüyor. Denizden 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı ise, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nı andıran yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
UNESCO TARAFINDAN KORUMAYA ALINDI
UNESCO tarafından "Dünya Dostluk ve Barış Köyü" ilan edilen Kayaköy, hem doğal hem de kültürel miras açısından büyük öneme sahip. Köyde yapılan restorasyon çalışmalarıyla, gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.