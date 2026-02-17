Türkiye'nin En Büyük Sorunu Belli Oldu: TÜİK Araştırmasında Çarpıcı Sonuç

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması, toplumun mutluluk algısı ve öncelikli sorunlarına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de kendisini mutlu olarak tanımlayan bireylerin oranı bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Ancak ekonomik koşullar, vatandaşların en önemli gündem maddesi olmayı sürdürdü.

1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen alan uygulaması sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2024 yılındaki yüzde 49,6 seviyesinden 3,7 puanlık bir artışla yüzde 53,3'e yükseldi. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puan azalarak yüzde 13,0'a geriledi.

EVLİLER DAHA MUTLU

Araştırmanın cinsiyet bazlı verileri incelendiğinde, kadınların erkeklere oranla daha mutlu olduğu görülüyor. 2025 yılında mutlu olduğunu beyan eden kadınların oranı yüzde 55,1 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 51,4 olarak kaydedildi. Medeni durumun mutluluk üzerindeki etkisi de verilere yansıdı; evli bireylerin yüzde 56,9'unun mutlu olduğu gözlenirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 seviyesinde kaldı. Ayrıca, evli kadınların yüzde 59,6'sının, evli erkeklerin ise yüzde 54,2'sinin mutlu olduğu bildirildi.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

Toplumun en önemli sorunları sıralamasında ekonomik göstergeler ilk sıralardaki yerini korudu. Katılımcıların yüzde 31,3'ü ülkenin en önemli sorunu olarak hayat pahalılığını işaret ederken, yoksulluk yüzde 16,5 ile ikinci, eğitim ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu temel sorunlara rağmen, bireylerin yüzde 67,1'i kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti. Erkeklerde gelecekten umutlu olma oranı yüzde 67,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 67,2 olarak gerçekleşti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler ve değerler incelendiğinde, aile kurumunun ve sağlığın önemi bir kez daha vurgulandı. Katılımcıların yüzde 69,0'ı kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtirken, bunu yüzde 15,6 ile çocukları takip etti. Mutluluk kaynağı olan değerlerde ise yüzde 64,9 ile sağlık ilk sırada yer alırken; sevgi yüzde 14,7, başarı yüzde 9,8 ve para yüzde 7,7 oranında pay sahibi oldu.

EĞİTİM SON SIRADA

Vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, asayiş hizmetleri %74,1 ile en yüksek memnuniyet oranına sahip alan oldu. Bu alanı sırasıyla yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve yüzde 60,5 ile adli hizmetler takip etti. Eğitim hizmetlerinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 58,7 olarak kaydedildi.

