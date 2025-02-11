Türkiye’nin Bu Bölgesinde Devasa Yarık Keşfedildi! Korkutan Uyarı Geldi

LEVHA HAREKETLERİ DEPREM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Jeologlar, Arap ve Avrasya levhaları arasında sıkışmış olan bu okyanusal levhanın zamanla koparak yüzeye büyük bir yarık olarak yansıdığını belirtiyor. Göttingen Üniversitesi’nden Dr. Renas Koshnaw, bu süreci "takvim yaprağının kopması gibi yavaş ama kararlı bir ayrışma" olarak tanımlıyor. Bilim insanları, bu hareketliliğin yalnızca Türkiye’yi değil, Irak ve İran gibi komşu ülkeleri de etkilediğini belirtiyor.

Zagros Dağları’nın derinliklerinden yükselen bu jeolojik değişimlerin, bölgede depremler ve maden oluşumları üzerinde doğrudan etkili olabileceği belirtiliyor. Göttingen Üniversitesi’nden Prof. Jonas Kley, bu tür jeolojik olayların anlaşılmasının, deprem risklerinin önceden tahmin edilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.