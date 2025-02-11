Türkiye’nin Bu Bölgesinde Devasa Yarık Keşfedildi! Korkutan Uyarı Geldi
Türkiye’nin güneydoğusundan başlayıp İran’ın kuzeybatısına kadar uzanan 1.500 kilometrelik dev bir yarık keşfedildi. Uzmanlar, bu oluşumun milyonlarca yıl önce var olan Tetis Okyanusu’na ait bir levhanın parçalanmasıyla ortaya çıktığını belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nden uluslararası bir araştırma ekibi tarafından ortaya çıkarılan bu dev yarığın, yer kabuğunun derinliklerinde bulunan okyanusal bir levhanın zamanla parçalanarak yer kabuğunu aşağı çekmesiyle oluştuğu ifade ediliyor. Bilim insanları, bu sürecin Türkiye’nin jeolojik yapısını köklü bir şekilde etkilediğini vurguluyor.
LEVHA HAREKETLERİ DEPREM RİSKİNİ ARTIRIYOR
Jeologlar, Arap ve Avrasya levhaları arasında sıkışmış olan bu okyanusal levhanın zamanla koparak yüzeye büyük bir yarık olarak yansıdığını belirtiyor. Göttingen Üniversitesi’nden Dr. Renas Koshnaw, bu süreci "takvim yaprağının kopması gibi yavaş ama kararlı bir ayrışma" olarak tanımlıyor. Bilim insanları, bu hareketliliğin yalnızca Türkiye’yi değil, Irak ve İran gibi komşu ülkeleri de etkilediğini belirtiyor.
Zagros Dağları’nın derinliklerinden yükselen bu jeolojik değişimlerin, bölgede depremler ve maden oluşumları üzerinde doğrudan etkili olabileceği belirtiliyor. Göttingen Üniversitesi’nden Prof. Jonas Kley, bu tür jeolojik olayların anlaşılmasının, deprem risklerinin önceden tahmin edilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
NACİ GÖRÜR’DEN KRİTİK UYARI
Türkiye’de bu keşifle ilgili en dikkat çeken açıklamalardan biri yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Görür, Bitlis-Zagros fay hattına dikkat çekerek, buradaki levha hareketlerinin büyük depremleri tetikleyebileceğini belirtti. Deprem riskine karşı kentlerin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Görür, bu tür jeolojik değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti.
KADİM OKYANUSUN İZLERİ SÜRÜYOR
Fiziken ortadan kalkmış olsa da Tetis Okyanusu’nun izleri, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi gibi su kütlelerinde ve Zagros Dağları’nın oluşumunda hâlâ hissediliyor. Uzmanlar, bu keşfin Türkiye ve çevresinin jeolojik geleceği açısından önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.