Türkiye’nin 82. İli Resmen Belli Oldu! Yok Artık Dedirtecek O İlçe İl Oluyor

Türkiye'de bazı ilçeler, il olma yolunda belirli kriterlere göre adımlar atabiliyor. Özellikle büyükşehirlerde yer alan bazı ilçeler, nüfusları birçok ilden daha fazla olmasına rağmen il statüsüne yükselmek için sadece nüfus kriteri yeterli değil. İl olma sürecinde, ilçelerin bağlı bulundukları il merkezlerine uzaklıkları, sosyo-ekonomik durumu, altyapı özellikleri, kültürel ve tarihi değerleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruluyor.

Nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar, hangi ilçelerin il olabileceği konusunda merak içinde. İl olma kriterleri arasında, ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine 30 kilometreden daha fazla uzaklıkta bulunması gibi şartlar öne çıkıyor.

Türkiye’nin il sayısı, zaman içerisinde bazı ilçelerin il statüsüne yükselmesiyle artmıştır. Örneğin, 1989 yılında Aksaray’ın il olmasıyla başlayan süreç 1999 yılına kadar devam etmiş ve Türkiye’nin il sayısı 67’den 81’e yükselmişti.

Kaynak: Haber Merkezi