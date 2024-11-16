Türkiye'deki Hayalet Köyün Gizemi Çözüldü: Yüzyıllara Dayanan Esrarengiz Hikayesi Tüyler Ürpertti

MİMARİ USTALIK

Ailesiyle Bursa'dan tatile gelen Turgay Kılınç ise ören yerine girer girmez hayran kaldığını, şimdiye kadar gelmemiş olmanın pişmanlığını yaşadığını söyledi. Evlerin dağın yamacına kurulu olduğunu, ovanın ise üretim amacıyla kullandığını dile getiren Kılınç, "Eskiler doğaya uyum sağlamış biz ise doğayı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Eskiler çok doğru yapmış. Burayı herkesin gelip görmesi gerekir. Evler birbirinin açısını kapatmayacak şekilde yapılmış. Mimari ustalık." dedi.