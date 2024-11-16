Türkiye'deki Hayalet Köyün Gizemi Çözüldü: Yüzyıllara Dayanan Esrarengiz Hikayesi Tüyler Ürpertti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy'ün gizemi çözüldü.
Kaynak: AA
Fethiye'nin gizemli köşelerinden biri olan Kayaköy, yüzyılların izlerini taşıyan tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Korsan saldırılarından kaçarak kurulan bu köy, günümüzde adeta bir açık hava müzesi gibi.
TARİHİN SAYFALARINDAN ÇIKAN KÖY
M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Kayaköy, Likya Uygarlığı'nın önemli yerleşim yerlerinden biriydi. Korsanların sıkça uğradığı bu bölgede yaşayan insanlar, kendilerini korumak için dağın yamaçlarına evler inşa etmişler. Kaya parçaları üzerine özenle inşa edilen bu evler, yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmış.
HAYALET KÖYE DÖNÜŞTÜ
1922 Yunanistan-Türkiye nüfus mübadelesi ile birlikte köyün Rum sakinleri yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra gelen Türkler ise köyün yaşam koşullarına uyum sağlayamadılar ve köy yavaş yavaş terk edildi. Bu durum, Kayaköy'ü zamanla hayalet bir köye dönüştürdü.
DOĞANIN KALBİNDE SESSİZLİK
Günümüzde Kayaköy, koruma altına alınmış bir sit alanı olarak ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Terk edilmiş evler, taş sokaklar ve kilise, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Özellikle köyün en yüksek noktasındaki kilise, Ege Denizi'nin eşsiz manzarasıyla unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
MİMARİ USTALIK
Ailesiyle Bursa'dan tatile gelen Turgay Kılınç ise ören yerine girer girmez hayran kaldığını, şimdiye kadar gelmemiş olmanın pişmanlığını yaşadığını söyledi. Evlerin dağın yamacına kurulu olduğunu, ovanın ise üretim amacıyla kullandığını dile getiren Kılınç, "Eskiler doğaya uyum sağlamış biz ise doğayı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Eskiler çok doğru yapmış. Burayı herkesin gelip görmesi gerekir. Evler birbirinin açısını kapatmayacak şekilde yapılmış. Mimari ustalık." dedi.
KAYAKÖY'E NASIL GİDİLİR?
Fethiye'ye 20 dakika uzaklıkta bulunan Kayaköy'e, Hisarönü üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Kahverengi tabelaları takip ederek köy merkezine ulaşabilirsiniz.