Türkiye'de Yüzüne Bakan Yok: Çinlilerin Uzun Yaşamanın Sırrı! DSÖ Şifalı Bitki Olarak Tanımlıyor

Semizotu, halk arasında "pirpirim" olarak da bilinen ve özellikle sıcak iklimlerde yetişen, otsu, etli ve tek yıllık bir bitki olarak dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en yaygın kullanılan şifalı bitkilerden biri olarak kabul edilen semizotu, geniş bir coğrafi alanda, Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Avustralya’da yetişebiliyor. Etli gövde ve yapraklara sahip olan bu bitki, sağlık açısından sunduğu birçok fayda ile ön plana çıkıyor.

Türkiye genelinde yaz mevsiminde sıkça tüketilen semizotu, özellikle kalp ve cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle biliniyor. Bilim insanları, uzun ömürlü insanların beslenme alışkanlıklarını incelediklerinde, bu kişilerin semizotunu gerek yemeklerde gerekse salatalarda düzenli olarak tükettiklerini belirtiyor.