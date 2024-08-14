Türkiye'de Yüzüne Bakan Yok: Almanların Buz Gibi Havalarda Hasta Olmamasının Sırrı

Keçi sütü, dünya genelinde giderek daha fazla ilgi gören, besin değeri yüksek ve sağlık açısından birçok avantaj sunan bir içecektir. Özellikle Almanlar tarafından tercih edilen keçi sütü, soğuk havalarda bile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ancak Türkiye'de keçi sütü yeterince değer görmüyor. 2021 yılında 622.785 ton çiğ keçi sütü üretilirken, 2022 yılında üretim yüzde 13,2 oranında azaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem