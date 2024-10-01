Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Avuç Avuç Tüketiyor: Gençlik Meyvesinin Kıymeti Bilinmiyor

Düşük kalorisi ve yüksek lif içeriğiyle hünnap, sağlıklı bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Özellikle C vitamini ve potasyum açısından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kas kontrolünde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca doğal şeker içeriğiyle vücuda enerji sağlıyor.

Boyutuna göre fiyatı değişen hünnapın kilosu 80 ile 125 TL arasında satışa sunuluyor. Türkiye’de özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki ılıman iklim şartlarında yetişen hünnap, bu bölgelerde yaygın olarak bulunuyor.