Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Avuç Avuç Tüketiyor: Gençlik Meyvesinin Kıymeti Bilinmiyor
Çin hurması olarak da bilinen ve bin bir derde deva olan meyvenin kilosu 80 ile 125 TL arasında değişiyor. Türkiye’nin Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor ve özellikle Japonya ve Çin gibi ülkelerde yaygın olarak tüketiliyor. Sindirim sisteminden kemik sağlığına kadar pek çok faydası olan hünnap, dünya çapında sağlık açısından önemli bir yere sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir’de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, hünnapın faydalarını anlatarak bu meyvenin insan sağlığı için önemli rol oynadığını belirtti. Hünnapın, kalp sağlığı, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kas kontrolü, diş ve kemik sağlığı için faydalı olduğunu söyleyen Ağılönü, bu meyvenin doğal bir vitamin deposu olduğunu vurguladı.
Düşük kalorisi ve yüksek lif içeriğiyle hünnap, sağlıklı bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Özellikle C vitamini ve potasyum açısından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kas kontrolünde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca doğal şeker içeriğiyle vücuda enerji sağlıyor.
Boyutuna göre fiyatı değişen hünnapın kilosu 80 ile 125 TL arasında satışa sunuluyor. Türkiye’de özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki ılıman iklim şartlarında yetişen hünnap, bu bölgelerde yaygın olarak bulunuyor.
Asya kökenli olan hünnap, geleneksel Çin tıbbında sakinleştirici özellikleriyle bilinirken, uyku kalitesini artırmaya da yardımcı oluyor. Antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallerle savaşarak oksidatif stresten koruyor. Ayrıca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bileşenler içermesi, diyabet yönetiminde de faydalı olabileceğini gösteriyor.
Hünnap, sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda kan basıncını düzenleme, iltihap karşıtı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu çok yönlü meyve, son dönemde Türkiye’de de artan bir ilgiyle tüketilmeye devam ediyor.