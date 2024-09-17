Türkiye'de Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok! Tansiyonu Dengeliyor, Diyabete İyi Geliyor

Türkiye'nin bir çok bölgesine dağıtılan Aronya bitkileri meyvelerini vermeye başladı. Uludağ'ın güneydoğu eteklerinde 5 yıl önce yüzlerce dönüm arazide ektikleri Aronya'nın hasadını yapan çiftçiler pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilen meyvenin suyunun sıkılması, kurutulması, dolumu ve paketlenmesi için bölgeye entegre tesis kurulmasını istiyor.

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Türkiye'de Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok! Tansiyonu Dengeliyor, Diyabete İyi Geliyor - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden fabrikatör Fevzi Baydur bundan 5 yıl önce 10-12 dönüm araziye süper meyve olarak bilinen Aronya bitkisini ekti. Geçen yıl yaklaşık 5 ton meyve elde eden Fevzi Baydur isimli üretici bu yıl aynı araziden 10 ton ürün almayı hedefliyor.

TANSİYONU DENGELİYOR, DİYABETE İYİ GELİYOR

Aronyanın sağlık açısından oldukça faydalı, antioksidan açısından zengin, kansere karşı olumlu etkiler sağladığı belirten üreticiler ancak pazar bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan ürünü organik olarak yetiştirdiklerini belirten Fevzi Baydur, "Meyve çok değerli olsa da hasadında sıkıntı yaşıyoruz. Kendi çabamızla satmaya çalışıyoruz. Bu fidanları 5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. dağıtmıştı İnşallah bir pazar bulunur ve köylü rahatlar" dedi. Baydur meyvenin tansiyon, şeker gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtip "5 sene önce ektik bu bitkiyi 3 sene sonra meyve vermeye başlıyor. Geçen sene 10 dönüm yerden 4 bin 900 kilo aronya topladık. Bu sene 10 ton aronya toplamayı umut ediyoruz" diye konuştu.

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