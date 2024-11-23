Türkiye'de Üretilen Kolaların İçinde Çıktı: Bilim İnsanları Şaşkın

Kaliforniya'daki bir ürün şirketinden çıkan soğanların, çeşitli eyaletlere dağıtılmasıyla başlayan bu gıda güvenliği krizi, birçok insanın hastalanmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu durum üzerine Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi büyük fast food zincirleri, menülerinden şüpheli ürünleri kaldırarak önlem aldı.