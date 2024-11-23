Türkiye'de Üretilen Kolaların İçinde Çıktı: Bilim İnsanları Şaşkın
Dünyanın dört bir yanında E. coli bakterisiyle mücadele yolları araştırılırken, Türkiye'den gelen bir bilimsel çalışma dikkat çekti. Cumhuriyet Bilim Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, Türkiye'de üretilen kolaların E. coli ve Salmonella gibi bakterilere karşı antibakteriyel etkisi olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de McDonald's'ta tespit edilen E. coli bakterisi kaynaklı gıda zehirlenmesi vakaları, küresel fast food zincirlerini ve tüketicileri tedirgin etti. Bu büyük skandalın gölgesinde, Türkiye'den ortaya çıkan ilginç bir çalışma dikkat çekti.
Kaliforniya'daki bir ürün şirketinden çıkan soğanların, çeşitli eyaletlere dağıtılmasıyla başlayan bu gıda güvenliği krizi, birçok insanın hastalanmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu durum üzerine Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi büyük fast food zincirleri, menülerinden şüpheli ürünleri kaldırarak önlem aldı.
TÜRKİYE'DEKİ KOLALARDA TESPİT EDİLDİ
Dünyanın dört bir yanında E. coli bakterisiyle mücadele yolları araştırılırken, Türkiye'den gelen bir bilimsel çalışma dikkat çekti. 2015 yılında Cumhuriyet Bilim Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, Türkiye'de üretilen kolaların E. coli ve Salmonella gibi bakterilere karşı antibakteriyel etkisi olduğu belirtildi.
Bu bulgu, özellikle Paris Olimpiyatları'nda yüzme etkinliklerinin yapılacağı Seine Nehri'nin kirlilik endişeleriyle gündeme gelmesiyle birlikte yeniden ilgi odağı oldu. Olimpiyat sporcularının, bu bakterilere karşı korunmak amacıyla kola tüketebileceği yönündeki haberler dünya basınında geniş yer buldu.