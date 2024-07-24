Türkiye'de Tek Bir Yerde Yetişiyor: Mucizevi Meyvede Tonlarca Hasat Bekleniyor

Çanakkale'nin şifa deposu besini olan Bayramiç beyazı, yaşlanmayı önlüyor, zayıflatıyor faydaları saymakla bitmiyor...

Bayramiç beyazı, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur. Bayramiç beyazı, lif açısından zengin bir meyve olarak kabul edilir. Diyet yapanlar için harika bir seçenek olan bu meyve, düşük kalorili bir atıştırmalık sunar. Aynı zamanda tokluk hissi sağlar. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir.

HASAT BAŞLADI

Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen yörede 'Bayramiç beyazı' olarak adlandırılan Kazdağları'nın endemik meyvesi nektarinin hasadı başladı. AB coğrafi işaret tescilli 2 üründen biri olan Bayramiç beyazı, erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Diğer nektarin çeşitlerine göre, daha dayanıklı olan Bayramiç beyazının yörenin endemik meyvelerinden olduğunu söyleyen Bayramiç Ziraat Odası Genel Sekreteri Gülçin Zeybekoğlu, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişmesi meyvenin nefasetini de artırmaktadır. Bu meyve ülkemizin çeşitli coğrafyalarında denenmesine rağmen Bayramiç yöresindeki tat ve aromaya ulaşılamamıştır. 2011 tarihinde Bayramiç beyazı coğrafi tescil işareti aldı. Aynı zamanda 2021 yılında ise Avrupa Birliği tarafından da tescil edilen 7'nci ürünümüz olmuştur. İlçemizde 6 bin 507 dekar alanda Bayramiç Beyazı üretimi yapılmaktadır diye konuştu.

Ağaçlardan 2006 yılından itibaren mahsul aldıklarını ifade eden Üretici Mustafa Göker ise “Verimimiz çok güzel. Bahçemizden 15 ile 20 ton arasında ürün almayı bekliyoruz. Fiyatlar kalitesine göre, kilo başına 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Üretici için biraz daha makul fiyatlar olması daha iyi olabilirdi dedi.

Kaynak: İHA