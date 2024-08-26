Türkiye'de Tehlikeli Bir Bitki Çiçek Açmaya Başladı: Kendinizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

İnsanlar, alerjiye neden olan çiçeklerin yaz aylarında ortaya çıktığını düşünüyor olsa da, en alerjik bitkiler arasında yer alan yakup otu, sonbaharda yaygınlaşır.



Eylül ayına girilmesine günler kala, yaz mevsiminin etkileri de giderek yerini sonbahara bırakıyor. Bu durum, yakup otu gibi çiçeklerin polenlerine karşı hassasiyet duyanlarda büyük bir tedirginliğe yol açarken, uzmanlar atılması gereken adımları sıraladı.



YAKUP OTU ALERJİSİ NEDİR?



Siz de sonbahar aylarında sürekli gözlerinizi ovuşturuyor, burnunuzla oynuyor ve bitkinlik hissediyorsanız, yakup otu alerjisine sahip olabilirsiniz. Özellikle köy ya da yeşil alanlarda yaşayan insanlar için tam bir baş belası haline gelen bu alerjik reaksiyondan kurtulmanın yolu merak ediliyor.