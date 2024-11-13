Türkiye'de Sadece Ordulular Biliyor: Tam Şifa Deposu, Değerini Bilen Yok

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Ordu'da "melocan" olarak bilinen diken otunun, hem sağlık üzerindeki faydaları hem de yöresel mutfaklardaki kullanımı ile önemli bir yere sahip. Melocan otunun sağlık açısından sunduğu yararların sayısı oldukça fazla. İşte bu bitkinin bilinen faydaları...
Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da "melocan" olarak bilinen diken ucu bitkisi, hem sağlık açısından faydaları hem de yöresel yemeklerdeki kullanımıyla öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, bu bitkinin frengi hastalığının tedavisinde etkili olduğunu ve kanı temizleme özelliği taşıdığını gösteriyor. Ayrıca, bölgedeki 55 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin kullanım ve özellikleri de incelenmiş olup, melocan bitkisi, sağlık yararları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
YOL KENARLARINDA YETİŞİYOR
Melocan otu, genellikle yol kenarları ve çalılıklarda doğal olarak yetişir. Yöre halkı, bu bitkiyi kavurarak tüketsede, uzmanlar melocanın sağlık üzerindeki pek çok faydasına dikkat çekiyor. Terletici özelliği sayesinde kanı temizler ve cilt hastalıklarına karşı etkili olur. Ayrıca, frengi gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığı bilinen bu bitkinin, toksik etkileri bulunmuyor.
MELOCAN BİTKİSİ NEDİR VE NE İŞE YARAR?
Karadeniz Bölgesi'ne ait olan melocan otu, özellikle nisan ayında pazarlarda bulunmaya başlar ve sağlık açısından faydalı bir bitki olarak tercih edilir. Kilogram fiyatı 50-100 TL arasında değişen ve çoban ekmeği adıyla da bilinen bu bitki, çeşitli şekillerde tüketilebilir; yemeklerde, böreklerde ya da turşularda kullanımı yaygındır.
MELOCAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Melocan otu, kan temizleyici özelliği ile bilinir ve bu bitkinin filizleri, kökleri ile çiçekleri kullanılarak vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, hücre hasarlarını onarır. İç organların sağlıklı işleyişini desteklerken, cilt hastalıklarına karşı iyileştirici etkiler gösterir. Ayrıca romatizma ve böbrek rahatsızlıkları üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğu, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanıldığı, eski zamanlarda ise frengi hastalığının tedavisinde etkili olduğu kaydedilmiştir.
MELOCAN OTU NEREDE YETİŞİR?
Melocan otu, Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Samsun, Trabzon, Rize ve Giresun illerinde yaygın olarak yetişir. Bunun yanı sıra Edremit-Balıkesir ve Mersin’in Gözne bölgesinde de bulunabilir. Genellikle bahar aylarında toplanan bu bitki, yerel pazarlarda satılmakta olup, internet üzerinden de temin edilebilir.