Türkiye'de Sadece Ordulular Biliyor: Tam Şifa Deposu, Değerini Bilen Yok

MELOCAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Melocan otu, kan temizleyici özelliği ile bilinir ve bu bitkinin filizleri, kökleri ile çiçekleri kullanılarak vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, hücre hasarlarını onarır. İç organların sağlıklı işleyişini desteklerken, cilt hastalıklarına karşı iyileştirici etkiler gösterir. Ayrıca romatizma ve böbrek rahatsızlıkları üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğu, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanıldığı, eski zamanlarda ise frengi hastalığının tedavisinde etkili olduğu kaydedilmiştir.

MELOCAN OTU NEREDE YETİŞİR?

Melocan otu, Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Samsun, Trabzon, Rize ve Giresun illerinde yaygın olarak yetişir. Bunun yanı sıra Edremit-Balıkesir ve Mersin’in Gözne bölgesinde de bulunabilir. Genellikle bahar aylarında toplanan bu bitki, yerel pazarlarda satılmakta olup, internet üzerinden de temin edilebilir.