Türkiye'de Sadece Niğdeliler Biliyor: Kilosu 300 Liradan Satılıyor, Kolesterolü Bitirip Tansiyonu Dengeliyor

Taleplere yetişemediklerini söyleyen Yazgan, “Geleneksel üretim ve yüzde yüz doğal olduğu için bunu biz fazla üretemiyoruz, talebe çok karşılık veremiyoruz. Bizim gibi birkaç tane işletme var burada ve bizler bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz.