Türkiye'de Sadece Mersin'de Yetişiyor! Kıymetini Bilen Yok, Portakal'dan 10 Kat Daha Faydalı

Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeren liçi, bağışıklık sistemini güçlendirme ve genel sağlığı destekleme konusunda etkili bir besin kaynağıdır. "Kralların meyvesi" olarak bilinen liçinin dışı sert ve kabuklu, içi ise yumuşak, beyaz ve tatlı bir üzümü andıran bir tada sahip.