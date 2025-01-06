Türkiye'de Sadece Mersin'de Yetişiyor! Kıymetini Bilen Yok, Portakal'dan 10 Kat Daha Faydalı
Türkiye'de sadece Mersin’de yetişen bu, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla öne çıkan tropikal bir meyvedir. Portakaldan 20 kat fazla C vitamini içeriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeren liçi, bağışıklık sistemini güçlendirme ve genel sağlığı destekleme konusunda etkili bir besin kaynağıdır. "Kralların meyvesi" olarak bilinen liçinin dışı sert ve kabuklu, içi ise yumuşak, beyaz ve tatlı bir üzümü andıran bir tada sahip.
"Kralların meyvesi" olarak bilinen liçi, sağladığı sağlık faydaları ve eşsiz lezzeti ile dikkat çekiyor. Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeren bu tropikal meyve, bağışıklık sistemini güçlendirme ve genel sağlık için mükemmel bir seçenek sunuyor.
SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Bağışıklık Sistemi Güçlendirme: Liçi, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı direnç kazandırır.
Sindirim Desteği: Lif açısından zengin olan liçi, sindirim sistemini iyileştirir, kabızlık gibi sorunların önüne geçer.
Saç ve Cilt Sağlığı: İçeriğindeki bakır ve demir, saçları besler ve cilt sağlığını iyileştirir.
Ayrıca liçi, protein ve lif kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı olur. Diyet yapan kişilere önerilen bu meyve, polifenol içeriğiyle güçlü bir antioksidan etkisi gösterir. 100 gram liçi yaklaşık 60 kalori içerir.