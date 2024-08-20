Türkiye'de Sadece Erzincanlılar Biliyor: Kansızlığa İyi Geliyor, Kolesterolü Düzenliyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ve köylerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Cimin üzümü, endemik bir tür olarak bölgenin aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Erzincan'ın 2002 yılında coğrafi işareti tescil edilen önemli ürünlerinden biri olan Cimin üzümünün, hasadına genel olarak Ağustos ayının ikinci yarısında başlanıyor.



Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen cimin üzümü, karaciğer hastalıkları için şifa saçıyor. Üzümün en çok bilinen diğer faydaları ise kansızlığa iyi gelmesi ve kolesterol sorununu ortadan kaldırması. Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünde, tüm tarım sektöründe olduğu gibi verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsur olan iklim şartları önem arz ediyor. Cimin üzümünde hasat sezonu rakıma göre Kasım ayına kadar devam ediyor.



