Türkiye'de Sadece Edirneliler Biliyor: Şekeri Dengeleyip Tansiyonu Düşürüyor

SİYAH PİRİNÇ ZARARLI MI?

Siyah pirinç, zengin lif içeriği sayesinde sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, aşırı tüketimi kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, alerjik bünyeye sahip kişiler için dikkatli olunması gereken bir gıda. Alerji belirtileri; kaşıntı, kızarıklık, ödem veya mide rahatsızlıkları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tahıl alerjisi olan bireylerin siyah pirinci tüketmeye başlamadan önce küçük miktarlarda denemeleri önerilir.