Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor

Gıda dünyasında keşfedilen yeni besinler arasında özel bir yere sahip olan siyah pirinç, sadece sağlıklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda özel tadıyla dikkat çekiyor. Bu besinin popülerliği gün geçtikçe artarken, Japonlar siyah pirinci sofralarından eksik etmiyorlar. Özellikle kolesterol sorunu yaşayan bireylere önerilen siyah pirinç tüketmesi gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.





SİYAH PİRİNÇ TÜRKİYE'DE DEĞER GÖRMÜYOR

Siyah Pirinç Türkiye'de sadece Düzce'de Çilimli ilçesinde üretiliyor. 20 dönüm araziye eklin pirincin ilk hasadı geçen yıl alınmıştı. 20 tonluk pirinç elde edilen hasadın ardından çiftçilere destek vererek arazinin 400 döneme çıkarılması hedefleniyor.