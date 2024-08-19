Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok! Yabancı Ülkelerde Sabah Akşam İçiliyor, Tıkalı Bağırsakları Hemen Çalıştırıyor

Keçi sütü, dünya genelinde giderek artan bir popülariteye sahip. Sağlık açısından sunduğu sayısız fayda ve besin değeriyle dikkat çeken keçi sütü, özellikle sindirimi kolay olmasıyla biliniyor. Laktoza duyarlı bireyler için inek sütüne alternatif olarak öne çıkan bu süt, hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle dünya çapında bardak bardak tüketiliyor. Ancak ne yazık ki Türkiye'de hak ettiği değeri bulamıyor.

Keçi sütü, dünya süt üretiminin yalnızca yüzde 2'sini oluşturmasına rağmen, vitamin, mineral ve besin açısından zengin içeriğiyle birçok kişi tarafından inek sütüne tercih ediliyor. Homojenize edilmesine gerek duyulmadığı için daha uygun maliyetli olan bu süt, sindirimi kolaylaştıran özellikleriyle de dikkat çekiyor. İçerdiği yağ küreciklerinin daha küçük olması nedeniyle, keçi sütü mideye daha kolay geliyor ve sindirim sistemini daha az tahriş ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem