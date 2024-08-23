Türkiye'de Kıymeti Bilinmiyor: Japonların Güçlü Hafızalarının Sebebi Meğer Buymuş

Ülkeler arasındaki kültür farkları, en belirgin şekilde mutfaklarda hissediliyor.



Türkiye'de bolca bulunmasına karşın yemek ya da salatalarda tercih edilmeyen deniz yosunu, Asya ülkelerinde diyet listelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Sağlığa oldukça faydalı olması nedeniyle Japonların favori gıdası haline dönüşen deniz yosunu, aynı zamanda hafıza üzerinde de çok önemli etkilere sahip.



Zekaları ve hiçbir şeyi unutmamaları ile ünlü olan Japonların bu özelliği, birçok kişi tarafından beslenme alışkanlıklarına bağlanmakta. Bu nedenle yavaş yavaş Orta Doğu ve Avrupa mutfağında da rol üstlenmeye başlayan deniz yosununun faydaları şu şekilde: