Türkiye'de Kendiliğinden Yetişiyor, Kıymetini Bilen Yok! Dünyada Kapış Kapış Tüketiliyor, Bir Tutamı Bile Anında Zayıflatıyor
Türkiye’de genellikle yabani olarak yetişen ve fazla önemsenmeyen dereotu, dünya genelinde oldukça rağbet görüyor. Sağlığa sunduğu sayısız fayda ile dikkat çeken bu mucizevi bitki, kalp sağlığından metabolizmaya kadar pek çok alanda etkili. Özellikle tok tutucu özelliği ve zayıflamaya olan katkısıyla son dönemlerin gözde bitkileri arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ana vatanı Güney Rusya, Batı Asya ve Doğu Akdeniz olan dereotu, hem yaprakları hem de tohumlarıyla değerlendiriliyor. Tohumları, yapraklarına göre daha keskin bir tada sahipken, yapraklar taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabiliyor. Kurutma işlemi için dereotları karanlık ve havadar bir ortamda bezlerin üzerinde bekletilerek baharat haline getiriliyor.
Dereotunun en önemli özelliklerinden biri, flavonoid ve terpenoidler gibi faydalı bileşikler içermesi. Bu maddeler, kalp ve damar hastalıkları, felç, kanser türleri ve beyin sağlığı gibi birçok alanda koruyucu rol oynuyor. Aynı zamanda yüksek kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürerek metabolik sendrom ve tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor.
DEREOTUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI
Dereotu, hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de çeşitli hastalıkların semptomlarını hafifleten bir bitki olarak biliniyor...
Solunum Yolları: Soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi rahatsızlıklarda balgam söktürücü etkisiyle nefes almayı kolaylaştırıyor.
Kemik Sağlığı: İçerdiği kalsiyum, magnezyum ve fosfor ile kemik yapısını güçlendiriyor.
Adet Ağrıları: Uçucu yağları sayesinde regl döneminde ağrıları hafifletiyor.
Uyku ve Stres: Flavonoidler ve B vitaminleri ile uykusuzluğu gidermeye yardımcı oluyor. Ayrıca, kortizol seviyesini düşürerek stres yönetiminde etkili oluyor.
Antiseptik Özellikler: Antibakteriyel yapısı sayesinde ağız kokusunu gidermeye ve enfeksiyonları önlemeye destek sağlıyor.
DEREOTU ZAYIFLAMAYA YARDIMCI MI?
Dereotunun lifli yapısı, tokluk süresini uzatarak kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Özellikle sabahları aç karnına tüketilen taze dereotu, metabolizmayı hızlandırarak zayıflamayı destekliyor. Ayrıca, suyla karıştırılarak içildiğinde hem kalp ve damar sağlığına olumlu etkiler sağlıyor hem de sindirimi kolaylaştırıyor.
TÜKETİM VE SAKLAMA ÖNERİLERİ
Taze dereotu, buzdolabında en fazla 2-3 gün saklanabiliyor. Daha uzun ömürlü kullanmak için kurutulmuş dereotunu tercih edebilir, cam kavanozda bir yıl boyunca muhafaza edebilirsiniz. Ancak dereotu, fazla ısıya maruz kaldığında aromasını kaybediyor. Bu yüzden yemeklere eklerken ocaktan indirmeden hemen önce kullanılması öneriliyor.
Dereotu, salatalar ve yemeklere lezzet katmanın yanı sıra, sade olarak da tüketilebiliyor. İnce doğranmış dereotunu limon ve zeytinyağı ile harmanlayarak salata olarak servis edebilirsiniz. Ayrıca maydanoz ve nane gibi diğer yeşilliklerle karıştırarak daha zengin bir tat elde edebilirsiniz.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Dereotu, cilde doğrudan temas ettiğinde tahrişe neden olabiliyor. Ayrıca hamilelik döneminde tüketmeden önce doktora danışılması öneriliyor.
Dünyada büyük ilgi gören bu mucize bitki, Türkiye’de kendiliğinden yetişmesine rağmen yeterince değerlendirilmiyor. Sağlığa olan sayısız faydasıyla, sofralarımızda daha fazla yer almayı hak ediyor.