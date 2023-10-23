Türkiye'de ilk kez kez 3 yıl önce Eskişehir'de ekildi, pazar sorunu yok: 4 kat fazla fiyatla satılabiliyor!

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 'besin intolerans' eğitimi alan Eskişehirli profesyonel çiftçi Hayriye Kuşçu, 2020 yılında Türkiye'de ilk defa 10 dekar alanda mor patates ekimi yaptı.

Aile yadigarı topraklarda profesyonel çiftçilik yapan Kuşçu, özellikle de Avrupalı kadınların çok tükettiği şifa deposu bu ürünün pazar sorunu olmadığını söyledi.

"4 KAT FAZLA FİYATLA SATILABİLİYOR"

Mor patatesin ekimi için bilgi alan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, "Normal patates ile mor patatesin farklılıkları var. 3-4 kat fazla fiyatla satılabiliyor. Hem antisiyonun, antioksidan ve kanser hastalıklarına iyi geliyor. Kozmetik sanayiinde de kullanıldığı için Erzurum’da yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

MOR PATATES

Mor patates (Ipomoea batatas), turuncu tatlı patatesin mor renkli bir çeşididir. Güney Amerika'ya özgüdür ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Mor patates, diğer patates türlerine göre daha fazla antioksidan içerir. Ayrıca, lif, potasyum, C vitamini ve B6 vitamini gibi önemli besin maddeleri açısından da zengindir.

Mor patateslerin faydaları şunlardır:

* Antioksidanlar açısından zengindir ve vücudu serbest radikallerin zararlarından korur,

* Bağırsak sağlığını destekler,

* Kalp sağlığını destekler,

* Bağışıklık sistemini güçlendirir,

* Kanser riskini azaltır.

MOR PATATES NASIL TÜKETİLİR?

Mor patatesler, çiğ olarak, haşlanmış, kızartılmış veya fırında pişmiş olarak tüketilebilir. Ayrıca, salatalara, çorbalara ve güveçlere eklenebilir. Mor patateslerden yapılan popüler yemekler arasında mor patates püresi, mor patates kızartması ve mor patates cipsi yer almaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem