Türkiye'de İlk Kez Görüldü: Filistin'deki Savaştan O da Kaçtı, Kayıtlara Geçti!
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, "Filistin güneş kuşu" olarak da bilinen Filistin nektarkuşu ilk kez objektiflere yansıdı. Afrika ve Asya’dan göç eden yüz binlerce kuşun uğrak noktası olan Milleyha Sulak Alanı, kuş gözlemcileri için yeni bir keşfe sahne oldu.
Kaynak: DHA
Kuş gözlemcileri Metin Cenkçiler ve Önder Kahraman tarafından Samandağ sahilinde fark edilen iki Filistin nektarkuşu, Türkiye’de şimdiye kadar kayıt altına alınan 499. kuş türü olarak kayıtlara geçti. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede yapılan bu keşif, doğa gözlemcileri ve bilim insanları arasında büyük heyecan yarattı.
'FİLİSTİN'DEKİ SAVAŞ ETKİLEMİŞ OLABİLİR'
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurçuoğlu, Filistin nektarkuşunun Türkiye’de görülmesini küresel ekolojik değişimler ve savaşın etkileriyle ilişkilendirdi.
Yoğurçuoğlu, "Filistin nektarkuşu, normalde belirli bir bölgeye yerleşik bir türdür. Ancak yaşam alanlarının tahrip olması, onları alternatif bölgeler aramaya zorlamış olabilir. Bu nedenle Türkiye’de görülmesi, küresel ekolojik değişimlerin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir" diye konuştu.