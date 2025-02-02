Türkiye'de İlk Kez Görüldü: Filistin'deki Savaştan O da Kaçtı, Kayıtlara Geçti!

Yoğurçuoğlu, "Filistin nektarkuşu, normalde belirli bir bölgeye yerleşik bir türdür. Ancak yaşam alanlarının tahrip olması, onları alternatif bölgeler aramaya zorlamış olabilir. Bu nedenle Türkiye’de görülmesi, küresel ekolojik değişimlerin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir" diye konuştu.