Türkiye’de Eşi Benzeri Yok! Tek Parça Halinde Tesadüfen Bulundu, Değer Biçilemiyor

Elazığ'ın Salkaya köyünde, 14 kilometre uzaklıkta bulunan bir tarlada yaklaşık bir yıl önce fidan diken Mehmet Emin Sualp, tesadüfen keşfetti. Fidanların arasında, üzerinde çeşitli desenler yer alan bir mozaik yapı buldu. Bunun tarihi bir kalıntı olabileceğini düşünen Sualp, durumu hemen Elazığ Müze Müdürlüğü ve jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sonucunda, mozaik yapının Roma ve Erken Bizans Dönemine ait olduğu belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı ve kurtarma çalışmaları, kısa sürede geniş bir alanı kapsadı. Yapılan çalışmalar sonucunda, tek parça halinde 84 metrekarelik etkileyici bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Bu mozaik, üzerinde aslan, dağ keçisi, ördek, tazı, geyik, sülün, domuz, ayı, kaz, Anadolu leoparı gibi hayvan figürlerinin yanı sıra çeşitli ağaç ve bitki türlerinin tasvirlerini barındırıyor. Türkiye'deki en büyük taban mozaiği olma özelliği taşıyan bu eser, tarihi ve kültürel açıdan büyük bir önem taşıyor. Kazı çalışmalarının devam etmesiyle birlikte, bu alandaki diğer kalıntıların da ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA