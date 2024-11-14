Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin

Araştırmaya göre, dünyanın en çok kullanılan şifreleri inanılmaz derecede basit ve tahmin edilebilir. Üst üste ikinci yıl "123456" şifresi en popüler olma unvanını korurken, "123456789", "qwerty123" gibi kolay tahmin edilebilen kombinasyonlar da ilk sıralarda yer alıyor. Hatta "password" gibi doğrudan "şifre" anlamına gelen bir kelimenin bile bu listede olması düşündürücü.