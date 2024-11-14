Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin

Güçlü ve benzersiz şifreler oluşturmak, kişisel bilgilerimizi korumak için atmamız gereken en temel adımlardan biri. NordPass yapılan araştırmada dünyada en çok kullanılan şifreleri açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin - Resim: 1

Siber güvenlik devi NordPass, 2,5 TB'lık devasa bir veri tabanını analiz ederek şok edici sonuçlara ulaştı. Bu veri tabanı, kamuya açık kaynaklardan elde edilen milyarlarca şifreyi içeriyor ve hesap sızmalarının ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.

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Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin - Resim: 2

Araştırmaya göre, dünyanın en çok kullanılan şifreleri inanılmaz derecede basit ve tahmin edilebilir. Üst üste ikinci yıl "123456" şifresi en popüler olma unvanını korurken, "123456789", "qwerty123" gibi kolay tahmin edilebilen kombinasyonlar da ilk sıralarda yer alıyor. Hatta "password" gibi doğrudan "şifre" anlamına gelen bir kelimenin bile bu listede olması düşündürücü.

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Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin - Resim: 3

ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ülkelerin şifre tercihleri de oldukça ilginç sonuçlar ortaya koydu. İngiltere'de "liverpool" gibi spor takımı isimleri, Avustralya'da ise "lizottes" gibi yerel restoran isimleri en çok kullanılan şifreler arasında yer aldı. Bu durum, insanların kişisel ve anlamlı buldukları şeyleri şifre olarak tercih etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

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Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin - Resim: 4

Bazı kullanıcılar, şifrelerine rakam ve sembol ekleyerek güvenlik önlemi alıyor gibi görünse de, "P@ssw0rd" gibi kombinasyonlar bile siber saldırganlar için kolayca kırılıyor. Araştırmacılar, bu tür şifrelerin bir saniyeden daha kısa sürede çözebileceğini belirtiyor.

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Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin - Resim: 5

NordPass'in verilerine göre, Türkiye’de kullanıcıların en çok tercih ettiği parolalar arasında, tahmin edilmesi oldukça kolay şifreler bulunuyor. İşte Türkiye’de en yaygın kullanılan 10 parola:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

secret

123123

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