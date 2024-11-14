Türkiye'de En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu: Şifreniz Böyleyse Hemen Değiştirin
Güçlü ve benzersiz şifreler oluşturmak, kişisel bilgilerimizi korumak için atmamız gereken en temel adımlardan biri. NordPass yapılan araştırmada dünyada en çok kullanılan şifreleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Siber güvenlik devi NordPass, 2,5 TB'lık devasa bir veri tabanını analiz ederek şok edici sonuçlara ulaştı. Bu veri tabanı, kamuya açık kaynaklardan elde edilen milyarlarca şifreyi içeriyor ve hesap sızmalarının ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.
Araştırmaya göre, dünyanın en çok kullanılan şifreleri inanılmaz derecede basit ve tahmin edilebilir. Üst üste ikinci yıl "123456" şifresi en popüler olma unvanını korurken, "123456789", "qwerty123" gibi kolay tahmin edilebilen kombinasyonlar da ilk sıralarda yer alıyor. Hatta "password" gibi doğrudan "şifre" anlamına gelen bir kelimenin bile bu listede olması düşündürücü.
ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR
Ülkelerin şifre tercihleri de oldukça ilginç sonuçlar ortaya koydu. İngiltere'de "liverpool" gibi spor takımı isimleri, Avustralya'da ise "lizottes" gibi yerel restoran isimleri en çok kullanılan şifreler arasında yer aldı. Bu durum, insanların kişisel ve anlamlı buldukları şeyleri şifre olarak tercih etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Bazı kullanıcılar, şifrelerine rakam ve sembol ekleyerek güvenlik önlemi alıyor gibi görünse de, "P@ssw0rd" gibi kombinasyonlar bile siber saldırganlar için kolayca kırılıyor. Araştırmacılar, bu tür şifrelerin bir saniyeden daha kısa sürede çözebileceğini belirtiyor.
NordPass'in verilerine göre, Türkiye’de kullanıcıların en çok tercih ettiği parolalar arasında, tahmin edilmesi oldukça kolay şifreler bulunuyor. İşte Türkiye’de en yaygın kullanılan 10 parola:
123456
123456789
12345678
password
qwerty123
qwerty1
111111
12345
secret
123123