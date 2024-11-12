Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam
Türkiye'de depreme en dayanıklı iller belli oldu. Bu şehirlerin zemini kaya gibi sağlam ve deprem riski çok düşük.
Kaynak: Haber Merkezi
Son zamanlarda artan deprem sıklığı, vatandaşların güvenli konut arayışını hızlandırdı. Özellikle büyük depremlerin ardından, zemin yapısı daha sağlam olan iller büyük ilgi görüyor.
Uzmanların yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu bölgeler arasında Karadeniz ve İç Anadolu yer alıyor. Bu bölgelerdeki şehirler, jeolojik yapısı ve fay hatlarından uzaklığı nedeniyle daha güvenli kabul ediliyor.
Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bir kısmı, daha sağlam kayaçlardan oluşuyor. Bu da deprem dalgalarının etkisini azaltıyor. Ayrıca bu bölgelerdeki şehirler, aktif fay hatlarından daha uzak konumda bulunuyor. Bu durum, deprem riskini önemli ölçüde düşürüyor.
DEPREME EN DAYANIKLI İLLER
Gümüşhane
Giresun
Sinop
Ankara
Kırklareli
Rize
Artvin
Edirne
Adana
Nevşehir
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Muğla
Aydın
Denizli
Isparta
Uşak
Bursa
Bilecik
Bartın
Zonguldak
Iğdır
Sivas