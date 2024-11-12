Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam

Türkiye'de depreme en dayanıklı iller belli oldu. Bu şehirlerin zemini kaya gibi sağlam ve deprem riski çok düşük.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam - Resim: 1

Son zamanlarda artan deprem sıklığı, vatandaşların güvenli konut arayışını hızlandırdı. Özellikle büyük depremlerin ardından, zemin yapısı daha sağlam olan iller büyük ilgi görüyor.

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Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam - Resim: 2

Uzmanların yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu bölgeler arasında Karadeniz ve İç Anadolu yer alıyor. Bu bölgelerdeki şehirler, jeolojik yapısı ve fay hatlarından uzaklığı nedeniyle daha güvenli kabul ediliyor.

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Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam - Resim: 3

Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bir kısmı, daha sağlam kayaçlardan oluşuyor. Bu da deprem dalgalarının etkisini azaltıyor. Ayrıca bu bölgelerdeki şehirler, aktif fay hatlarından daha uzak konumda bulunuyor. Bu durum, deprem riskini önemli ölçüde düşürüyor.

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Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam - Resim: 4

DEPREME EN DAYANIKLI İLLER

Gümüşhane

Giresun

Sinop

Ankara

Kırklareli

Rize

Artvin

Edirne

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Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam - Resim: 5

Adana

Nevşehir

Aksaray

Niğde

Konya

Karaman

Muğla
Aydın

Denizli

Isparta

Uşak

Bursa

Bilecik

Bartın

Zonguldak

Iğdır

Sivas

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