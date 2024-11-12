Türkiye'de Depreme En Dayanıklı İller Belli Oldu: Bu Şehirlerin Zemini Kaya Gibi Sağlam

Uzmanların yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu bölgeler arasında Karadeniz ve İç Anadolu yer alıyor. Bu bölgelerdeki şehirler, jeolojik yapısı ve fay hatlarından uzaklığı nedeniyle daha güvenli kabul ediliyor.