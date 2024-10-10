Türkiye'de Değeri Bilinmiyor Ama Felç Riskini Ortadan Kaldırıyor: Kalbi Çelik Gibi Yapıyor
Dünya genelinde "Pitaya" olarak da bilinen ejder meyvesi, hem tropikal hem de sağlıklı bir meyve olarak öne çıkıyor. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen bu egzotik meyve, tatlı-ekşi tadıyla kivi ve armudu andırıyor. Vitamin deposu olan ejder meyvesi, sunduğu sağlığa büyük yararlarıyla da dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ana vatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika olan ejder meyvesi, Türkiye’de ise Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde, özellikle Antalya, Muğla ve İzmir gibi sıcak ve nemli iklimlerde yetiştiriliyor. Haziran ve Eylül ayları arasında sıkça bulunan bu meyve, vitamin ve mineraller açısından zengin içeriğiyle sağlık için pek çok fayda sağlıyor. Peki ejder meyvesinin insan vücudu için faydaları neler? İşte o sıralama:
Kaynak: Haber Merkezi