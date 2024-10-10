Türkiye'de Değeri Bilinmiyor Ama Felç Riskini Ortadan Kaldırıyor: Kalbi Çelik Gibi Yapıyor

Ana vatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika olan ejder meyvesi, Türkiye’de ise Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde, özellikle Antalya, Muğla ve İzmir gibi sıcak ve nemli iklimlerde yetiştiriliyor. Haziran ve Eylül ayları arasında sıkça bulunan bu meyve, vitamin ve mineraller açısından zengin içeriğiyle sağlık için pek çok fayda sağlıyor. Peki ejder meyvesinin insan vücudu için faydaları neler? İşte o sıralama:

Kaynak: Haber Merkezi