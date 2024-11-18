Türkiye'de Böylesi İlk Kez Görülecek: Hazır Olun, Geliyor
Meteoroloji sitesi Hava Forum, Türkiye'ye için perşembe gününe dikkat çekerek uyardı. Lodos fırtınasının etkili olacağını belirtilirken, fırtınanın ağaçları bile yerinden sökebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemiz, mevsim geçişlerinin etkisiyle hareketli bir hava durumu yaşamaya devam ediyor. Kavurucu sıcakların yerini alan serin ve sisli havaların ardından, bu kez de şiddetli bir lodos fırtınası kapıda.
Hava Forum'un yaptığı uyarıya göre, Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde etkili olacak lodos fırtınası, ağaçları kökünden sökebilecek ve çatıları uçurabilecek kadar güçlü esiyor olacak. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyecek ve dikkatli olmalarını gerektiriyor.
Lodosun sadece rüzgarı değil, aynı zamanda psikolojik etkileri de bulunuyor. Uzmanlar, lodosun insanlarda stres seviyesini artırabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, fırtına döneminde sakin kalmak ve gereksiz risk almamak büyük önem taşıyor.