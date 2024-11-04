Türkiye'de Avlanmayan Balık Ağlara Takıldı, İlk Kez Görenler Şaşırdı

Sinop açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 3,5 kilogramlık fener balığı, balıkçıların ve vatandaşların ilgisini çekti. Genelde Akdeniz ve Ege Denizi’nde görülen bu türün Karadeniz’de ağlara takılması, bölgede ender rastlanan bir olay olarak dikkat çekti.

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Türkiye'de Avlanmayan Balık Ağlara Takıldı, İlk Kez Görenler Şaşırdı

Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 3,5 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı. Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa takılması balıkçıları şaşırttı. Balıkçı Şükrü Can, fener balığının Akdeniz ve Ege'de avcılığı yapılan bir balık türü olduğunu belirterek, "Bizim buralara ait bir balık değildir. Akdeniz kökenli bu balığa daha önceleri ufak çaplarda rastlantı olmuştu 3,5 kilogram geliyor. Normalde Akdeniz'de derin sularda yaşar” dedi.

Türkiye'de Avlanmayan Balık Ağlara Takıldı, İlk Kez Görenler Şaşırdı - Resim : 1

BALIK İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Balığı gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Can, "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza takıldı. Tabii, ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık. Sonuçta bölgemizde avlanmayan bir balık. Şu an tezgahımıza koyduk. Birçok vatandaşımız ilk kez gördüğü için balık ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi fotoğrafını çekiyor" diye konuştu.

Karadeniz balık yemekleri arasında fener balığının yeri olmadığını fakat balıktan lezzetli yemekler çıkartılabileceğini belirten Can, “Bizim kültürümüzde fener balığı yoktur. Fener balığının kafa kısmından çok güzel bir çorba olur. Kuyruk kısmından da şiş ve fener balığı güveç olur. Balık nadir olduğu için pek de bileni ve seveni yoktur” şeklinde konuştu.

Öte yandan Can, 3,5 kilogram ağırlığındaki balığın kilosunun 250 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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