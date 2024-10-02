Türkiye'de 15 Yıl Sonunda Tescillendi: 1 Kez Ekiliyor 200 Yıl Hasat Ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen GAPUTAEM projeleri, 1962’den bu yana bölge ve ülke tarımına önemli katkılar sağlıyor. Özellikle gıda, tıp, kozmetik, yem ve boya sanayisinde önemli bir yere sahip olan bu bitki, yapılan araştırmalar sayesinde daha geniş bir kullanım alanına kavuşmayı hedefliyor.

15 YIL SONRA TESCİLLENDİ

Bu bitkinin değerinin artırılması amacıyla Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin farklı genotip toplanarak incelendi. Uzmanların yaklaşık 15 yıl süren çalışmaları sonucunda, geliştirilen bitki çeşidi “Diyar 2017” ismiyle tescillenerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Milli Çeşit Listesi”ne dahil edildi.

Kaynak: AA