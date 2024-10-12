Türkiye Onların Yeni Gözdesi! Arapları Bile Solladılar, Çerez Niyetine Ev Alıyorlar

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Türkiye’nin konut piyasasında son dönemlerde bir hareketlilik yaşanırken yabancı yatırımcılar yoğun ilgi göstermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinde yabancı yatırımcıların yakaladığı ivme Arap yatırımcıları da geride bıraktı. İşte detaylar…
Kaynak: AA
Ağustos ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış göstererek 134 bin 155 adede ulaştı. Bu rakam, 2023 yılının en yüksek aylık satış oranı olarak kayıtlara geçti. Ancak, ipotekli konut satışlarında dikkat çeken bir azalma yaşandı, bu tür satışlar yüzde 17,1 düşüşle 13 bin 574 seviyesine geriledi.
Yabancı yatırımcıların Türkiye’nin büyük şehirleri ve sahil bölgelerinde konut alımına yönelmesi, bu bölgelerdeki konut fiyatlarının artmasına neden oldu. İstanbul, 19 bin 467 konut satışıyla en fazla satış yapılan il olurken, bunu 12 bin 496 satışla Ankara ve 7 bin 44 satışla İzmir izledi.
İpotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 10,1 olarak belirlendi. Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla ipotekli konut satışları, geçen yıla göre yüzde 49,8 oranında düşerek 76 bin 485 seviyesine geriledi. Ağustos ayında ilk el konut satışları yüzde 18,7 artışla 41 bin 913’e ulaşarak toplam satışların yüzde 31,2’sini oluşturdu. Aynı dönemde ikinci el konut satışları da yüzde 6,3 artarak 92 bin 242’ye yükseldi.
Yabancı yatırımcılara yapılan konut satışları ise ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 düşerek 2 bin 257 adede geriledi. Yabancıların toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,7 oldu. İstanbul, 838 satışla yabancıların en çok tercih ettiği il olurken, Antalya 696 satışla ikinci, Mersin ise 174 satışla üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları, 381 konut alımıyla en fazla alım yapan grup oldu, onları 171 konutla İran ve 161 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.