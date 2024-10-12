Türkiye Onların Yeni Gözdesi! Arapları Bile Solladılar, Çerez Niyetine Ev Alıyorlar

Yabancı yatırımcılara yapılan konut satışları ise ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 düşerek 2 bin 257 adede geriledi. Yabancıların toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,7 oldu. İstanbul, 838 satışla yabancıların en çok tercih ettiği il olurken, Antalya 696 satışla ikinci, Mersin ise 174 satışla üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları, 381 konut alımıyla en fazla alım yapan grup oldu, onları 171 konutla İran ve 161 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.