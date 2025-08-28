Türkiye İçin Büyük Tehlike! Etkisi 250 Kat Yükselecek, Cuma ve Cumartesi Kabusa Dönecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de hafta sonu için sağlık açısından kritik bir uyarı yapıldı. Meteoroloji kaynakları ve uzmanlar, cuma ve cumartesi günleri polen yoğunluğunun olağan seviyelerin 250 katına çıkacağını açıkladı. Özellikle kanarya otu polenlerinin etkili olacağı bu dönemde alerji ve astım hastalarının zorlanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların açık havada uzun süre kalmaktan kaçınmalarını, alerjisi olanların ise maske takarak ek önlemler almalarını tavsiye ediyor.

250 KAT FAZLA POLEN SALINIMI GELİYOR

Hava Forum’un yaptığı açıklamada, özellikle kanarya otu polenlerinin etkili olacağı vurgulandı. Açıklamada, "Normallerin 250 katı polen salınımı geliyor. Alerjisi olanlar için cuma ve cumartesi çok zor geçecek" ifadeleri yer aldı.

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Polen alerjisi, bitkilerin üreme döneminde rüzgar, böcek veya kuşlar aracılığıyla taşınan polenlerin solunmasıyla ortaya çıkıyor. Bu durum bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanıyor ve vücut çeşitli kimyasallar salgılayarak tepki veriyor. Hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi semptomlara yol açan polen alerjisi; bazı kişilerde astım, ürtiker ve göz nezlesi gibi daha ciddi sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor.

ALERJİSİ OLANLAR İÇİN KRİTİK GÜNLER

Uzmanlar, özellikle hassas bünyeye sahip kişilerin bu günlerde açık havada uzun süre kalmaktan kaçınmaları gerektiğini hatırlatıyor. Maske kullanımı, dışarıdan geldikten sonra kıyafetlerin değiştirilmesi ve evlerin düzenli havalandırılması da polen etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi