Türkiye Buz Kesti! Meteoroloji 31 İl İçin Alarm Verdi: 14 Gün Etkisini Gösterecek

Yeni yılın ilk gününde Türkiye’nin büyük bir kısmı beyaza büründü. İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 63 ilde kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 kent için “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Doğu Karadeniz’de yoğun kar ve çığ riski, Güneydoğu’da kuvvetli kar yağışı, iç kesimlerde ise şiddetli soğuklara karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul’da soğuk hava etkisinin yaklaşık iki hafta devam edeceği belirtiliyor.

Rusya ve İzlanda’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Türkiye’de kar yağışı, Trakya, Ege ve Akdeniz kıyı şeridi haricinde yurdun büyük bölümünde görülmeye devam edecek.

İSTANBUL’DA SOĞUK 14 GÜN SÜRECEK

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yılbaşında karla kaplanan İstanbul’da yağışların aralıklarla süreceğini duyurdu. Açıklamaya göre kentte hava sıcaklıkları, 3 ve 6 Ocak günleri hariç, 14 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredecek.

EKSİ 14 DERECELER GÖRÜLECEK

Meteorolojinin tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Kuzey ve iç kesimlerde don ve buzlanma beklenirken, en düşük sıcaklıkların Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde görüleceği bildirildi. Bolu’da termometrelerin eksi 14 dereceye kadar inmesi bekleniyor. İzmir’de bile hava sıcaklığının 0 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

31 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji; Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Osmaniye ve Düzce’de kuvvetli kar ve fırtına beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı yayımladı.

ÇIĞ VE FIRTINA RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yoğun kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu bildirildi. Öte yandan Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu’nun doğusunda saatte 60 kilometreye ulaşabilecek fırtına bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli -4/2 derece.

- İstanbul -1/3 derece.

- Bolu -4 / -14 derece

- Denizli 1/3 derece.

- İzmir 0/6 derece.

- Adana 5/13 derece.

- Ankara -7/-3 derece.

- Samsun 2/4 derece.

- Erzurum -8/-2 derece.

- Malatya -4/0 derece.

- Kars -8/-1 derece

- Diyarbakır -4/3 derece.

- Gaziantep -2/3 derece.

