Türkiye 86 Milyonu Devirdi: İşte TÜİK’in Açıkladığı En Yeni Nüfus Verileri

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin demografik yapısına ışık tutan üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Resmi verilere göre Türkiye’nin toplam nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Türkiye'nin büyüme trendini istikrarlı bir şekilde koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.

6 AYDA ÇEYREK MİLYONA YAKIN ARTIŞ

Açıklanan rapora göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu büyük bir hızla yükseldi. Yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye nüfusuna tam 228 bin 434 kişi eklendi.

Nüfustaki hareketliliğin özellikle yaz dönemine girerken hız kazandığı, sadece 1 Mayıs - 1 Temmuz arasındaki iki aylık kesitte dahi 123 bin 904 kişilik bir artış yaşandığı görüldü.

KADIN VE ERKEK NÜFUSUNDA MILIMETRIK DENGE

TÜİK’in güncel verileri, cinsiyet dağılımındaki dikkat çekici dengeyi de gözler önüne serdi. Ülke genelinde erkek ve kadın nüfusu neredeyse başa baş bir orana ulaştı.

Erkek nüfusu: Yüzde 50,01 oranıyla 43 milyon 170 bin 975 kişi

Yüzde 50,01 oranıyla 43 milyon 170 bin 975 kişi Kadın nüfusu: Yüzde 49,99 oranıyla 43 milyon 149 bin 627 kişi

Kaynak: AA