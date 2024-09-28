Türk Kahvesinin Yanında Mutlaka 1 Bardak Oluyor! Meğer Bu Yüzden Su İkram Ediliyormuş…Osmanlı’ya Kadar Dayanıyor

Türk kahvesi, günlük yaşamda keyifle tüketilen ve kültürümüzün önemli simgelerinden biri olan bir içecek olarak yer alıyor. Evde ya da dışarıda içildiğinde, her ne kadar yanında her zaman lokum olmasa da su ikramı adettendir.

Özellikle kız isteme törenlerinde hem lokumun hem de suyun tepside yer alması sadece güzel bir sunumdan ibaret değil. Bu geleneğin ardında oldukça derin anlamlar yatıyor. Bakın, nedeni neymiş…

TÜRK KAHVESİNİN SU İLE İKRAM EDİLMESİNİN SEBEPLERİ

Geleneklerimizde Türk kahvesi, genellikle su ve lokumla birlikte sunulur. Su ikramı, aslında derin bir anlam taşıyor. Geçmişte, ev sahibi misafirlerine Türk kahvesi sunmadan önce onlara su vererek aç mı tok mu olduklarını anlamaya çalışırdı. Eğer misafir önce suyu içerse, bu onların aç olduğu anlamına gelir ve ev sahibi sofrayı kurardı.

Kaynak: Haber Merkezi