Türk Kahvesinin Bayatlamasını Engelleyen Yöntem: Aktarlar Meğer Gizlice İçine Ekliyormuş

KAHVEYİ TAZE TUTMANIN SIRRI

Kahve kavanozunuza birkaç küp şeker eklemek, kahvenin tazeliğini korumasına yardımcı olur. Şeker, kahvenin nem çekmesini engeller ve aromasını daha uzun süre muhafaza eder. Mümkünse kahveyi kendiniz öğütün. Öğütülmüş kahve, çekirdek kahveden daha hızlı bayatlar. Ayrıca vakumlu kaplar veya torbalar, kahvenin hava ile temasını en aza indirerek tazeliğini korur. Uzun süreli saklama için kahveyi hava geçirmez bir kapta dondurucuda saklayabilirsiniz. Ancak, kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.