Türk Kahvesi, Espresso ya da Latte Değil! Sağlığa En Faydalı Kahve Bakın Neymiş

Yapımında kahve çekirdeklerinin kullanılıyor olması, birçok insanın tüm kahveleri aynı görmesine neden olabiliyor. Ancak kahveler arasındaki farklar, yalnızca lezzetleri ile sınırlı değil. Uzmanlara göre kahve çeşitlerinin sağlığa etkileri de oldukça farklılaşıyor. İşte yapılan araştırmalara göre insan sağlığı için en faydalı kahve.

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Türk Kahvesi, Espresso ya da Latte Değil! Sağlığa En Faydalı Kahve Bakın Neymiş - Resim: 1

Kahve, Anadolu topraklarına geldiği 16. yüzyıldan bu yana en sevilen içeceklerin başında geliyor. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun Yemen'i kaybetmesiyle birlikte Türkiye topraklarında da kahve tüketimi, popülerliğini çaya bıraktı.

Cumhuriyetle birlikte yaygın olarak çay içilir hale gelmiş olsa da, son yıllarda kahveye olan ilgi yeniden artmış durumda. Birçok insan için güne başlama rutini haline dönüşen kahve, sağlığa yönelik etkileri açısından da tartışma konusu olmakta.

SAĞLIĞA EN FAYDALI KAHVE TÜRÜ ORTAYA ÇIKTI

Kahve çekirdekleri ve yoğun kafein miktarı nedeniyle insanların büyük bölümü kahvelerin ortak özelliklere sahip olduğunu düşünüyor olsa da, bu yaklaşım temelde birçok hatayı barındırıyor. Kahvelerin içerisinde bulunan birçok farklı değişkenin türü ve kullanım oranı, kahveleri sağlığa faydalı ya da zararlı hale getirebilir.

Türkiye'de en çok tüketilen Türk kahvesi, latte ya da espresso gibi türler, uzmanlar tarafından bazı kişiler için 'sakıncalı' olarak nitelenirken, sporculara sık sık tavsiye edilen en sağlıklı kahve türü belli oldu.

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