Türk Güzellik ve Kozmetik Markaları Dünya Pazarında Gücünü Gösteriyor

55 yıldır sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olan Cosmoprof Worldwide Bologna, 2025 yılında 20-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 67 ülkeden 3 binin üzerinde firmanın katıldığı fuara, Türkiye'den 80 firma katılım sağladı. Fuarda, Türk markaları yenilikçi ve kaliteli ürünlerini sergileyerek alıcıların ilgisini çekti. Cilt bakımından makyaja, saç bakımından parfüm ve kozmetik araç gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi fuarda yer aldı.

İKMİB YÖNETİCİLERİ FUARDA TÜRK FİRMALARINI DESTEKLEDİ

Fuara, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. İmer Özer, Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman, İKMİB TİM Delegesi S. Özgür Öztürk ve TİM Yedek Delegesi Özge Öğütçü katılırken, T.C. Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem ve T.C. Milano Ticaret Ataşesi Kadir Eser de fuarı ziyaret etti ve Türk firmalarına başarılar diledi.

TÜRK KOZMETİK MARKALARININ DÜNYA PAZARINDAKİ YERİ GÜÇLENİYOR

İKMİB tarafından düzenlenen milli katılımın, Türk güzellik ve kozmetik markalarının dünya pazarlarında daha fazla görünürlük kazanmasına, ihracat artışına ve sektördeki uluslararası rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türkiye’nin sektördeki potansiyelini dünyaya tanıtma amacını taşıyan bu katılım, Türk markalarının global pazarda daha güçlü bir konum elde etmesine olanak tanıyacak.