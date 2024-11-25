Turizmciler 23 Aralık'ı Bekliyor! 5 Bin 250 Liradan Satılan Biletler Tükendi

Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “Malumunuz kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi de faaliyete başlıyor. 23 Aralık ve 2 Mart tarihleri arasında faaliyete başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'ne çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma şeklinde hareket ederken, Kars'tan da Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri seferler düzenliyor. Bu seferlerle birlikte biletleri ortalama kişi başı 5 bin lira olurken, aynı zamanda tur operatörlerinin de Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlandırmaları oluyor. Bunlar ortalama 20 bin ile 30 bin lira arası fiyat farklılıkları gösterebiliyor” dedi.