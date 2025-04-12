Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listeye Türkiye’den de Bir Yer Girdi

TURİSTLERİN EN ÇOK BEĞENDİĞİ YERLER DE AÇIKLANDI

Radical Storage sadece olumsuz deneyimleri değil, en çok memnuniyet yaratan turistik yerleri de sıraladı. Listenin başında, New York’taki High Line parkı yer aldı. Amerika kıtasından altı farklı yer listeye girerken, ikinci sıraya Tennessee’deki Sugarlands Damıtımevi, üçüncü sıraya ise Sao Paulo’daki Paulista Caddesi yerleşti.

Avrupa’da ise turistleri en az hayal kırıklığına uğratan yerler Venedik’in Büyük Kanalı ve Dükler Sarayı olarak öne çıktı. Bu iki mekan, kalabalık turizm yerleri arasında bile yüksek memnuniyet oranlarıyla dikkat çekti.