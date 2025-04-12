Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listeye Türkiye’den de Bir Yer Girdi
Dünya genelinde 200 popüler turistik nokta mercek altına alındı, 95 binden fazla yorum incelendi. Turistlerin görünce hayal kırıklığına uğradığı ilk 10 yer belli oldu. Listede İstanbul’daki o mekan da yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Radical Storage adlı şirket, dünya çapında en çok ziyaret edilen turistik bölgelerle ilgili yapılan 95.352 yorumu analiz ederek, beklentileri karşılayamayan, hatta ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratan 10 yeri sıraladı. Listeye Avrupa damgasını vururken, İstanbul’dan da dikkat çeken bir tarihi mekan listeye girdi.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN 10 TURİSTİK YER
Zirvede, İngiltere’nin Staffordshire bölgesindeki Alton Towers tema parkı yer aldı. Ziyaretçilerin yüzde 49,4’ü yüksek yemek fiyatları ve yetersiz hizmet kalitesi nedeniyle memnuniyetsizlik belirtti.
İkinci sırada, Budapeşte’nin ünlü Szechenyi termal hamamları bulunuyor. İncelemelerde, ziyaretçilerin yüzde 37,2’si yoğun kalabalık ve yetersiz tesis nedeniyle beklentilerinin karşılanmadığını dile getirdi.
Üçüncü sırada ise İspanya’daki Siam Park yer aldı. Avrupa’nın en büyük su parkı olan tesis, erişim sıkıntısı ve personel tutumları nedeniyle yüzde 31,2 oranında olumsuz geribildirim aldı.
ROMA, LİZBON, DUBLİN...
Listede ayrıca Lizbon’daki Time Out Market, Roma’nın simgesi Trevi Çeşmesi, Las Vegas’taki Horseshoe Casino ve Dublin’deki Guinness Storehouse gibi yerler de bulunuyor. Roma’daki çeşmenin özellikle aşırı kalabalık ve uzun tadilat süreci nedeniyle memnuniyetsizlik topladığı görülüyor.
TÜRKİYE'DEN O TARİHİ MEKAN DA LİSTEYE GİRDİ
Türkiye’den listeye giren tek yer ise Topkapı Sarayı oldu. Osmanlı döneminin en önemli yapılarından biri olan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan saray, kullanıcıların yüzde 23’ü tarafından olumsuz yorum aldı. Gerek kalabalık, gerekse zaman zaman yeterince bilgi sunulmaması gibi nedenler, deneyimi olumsuz etkileyen faktörler arasında gösterildi.
TURİSTLERİN EN ÇOK BEĞENDİĞİ YERLER DE AÇIKLANDI
Radical Storage sadece olumsuz deneyimleri değil, en çok memnuniyet yaratan turistik yerleri de sıraladı. Listenin başında, New York’taki High Line parkı yer aldı. Amerika kıtasından altı farklı yer listeye girerken, ikinci sıraya Tennessee’deki Sugarlands Damıtımevi, üçüncü sıraya ise Sao Paulo’daki Paulista Caddesi yerleşti.
Avrupa’da ise turistleri en az hayal kırıklığına uğratan yerler Venedik’in Büyük Kanalı ve Dükler Sarayı olarak öne çıktı. Bu iki mekan, kalabalık turizm yerleri arasında bile yüksek memnuniyet oranlarıyla dikkat çekti.