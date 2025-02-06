Turgut Özal'ın Gözdesi Asil Nadir Hayatını Kaybetti! Kraliçeden Daha Zengin Asil Nadir Kimdir?
Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 83 yaşındaki Nadir’in vefat haberini Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem İngiltere’de “Kraliçeden zengin Türk” olarak anılan, Türkiye’de ise medya ve teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Asil Nadir, iş dünyasında büyük bir çöküş yaşadıktan sonra son yıllarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçirdi.
ASİL NADİR’İN HASTALIĞI VE ÖLÜM NEDENİ
Son dönemde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye başvuran Asil Nadir, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Kolan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanenin başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanının kritik durumda olduğunu açıklamıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Nadir’in hayatını kaybettiği bildirildi.
BİR ZENGİNLİK VE ÇÖKÜŞ HİKAYESİ
İş dünyasında elektronik, medya ve sanayi gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Asil Nadir, serveti ve lüks yaşamıyla uluslararası alanda tanınan isimlerden biri oldu. Türkiye’de Turgut Özal’ın teşvikiyle medya sektörüne yatırım yapan iş insanı, Günaydın ve Güneş gazetelerinin yanı sıra Gelişim Dergi Grubu’nu da satın alarak medya dünyasında önemli bir güç haline geldi.
Ancak iş hayatındaki yükselişi uzun sürmedi. Londra’da sahibi olduğu şirketi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan ve yıllarca hapis yatan Nadir, serbest kaldıktan sonra iş dünyasında eski gücünü yakalayamadı.
ASİL NADİR KİMDİR?
Asil Nadir, 1 Mayıs 1941’de Kıbrıs’ın Lefke kentinde doğdu. Babası İrfan Nadir, polislik mesleğini bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte Mağusa’ya yerleşti. Çocukluk yıllarında gazete satışı yaparak çalışma hayatına adım atan Nadir, ailesinin İngiltere’den ithal ettiği otobüslerle KKTC’deki ilk otobüs şirketinin kurulmasına da tanıklık etti.
İş dünyasında gösterdiği başarılarla uluslararası alanda tanınan Nadir, hayatının son dönemlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Uzun yıllar süren yükselişi ve çöküşüyle dikkat çeken iş insanı, iş dünyasında “nadir” rastlanan hikayelerden birine sahipti.