Turgut Özal'ın Gözdesi Asil Nadir Hayatını Kaybetti! Kraliçeden Daha Zengin Asil Nadir Kimdir?

ASİL NADİR’İN HASTALIĞI VE ÖLÜM NEDENİ

Son dönemde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye başvuran Asil Nadir, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Kolan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanenin başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanının kritik durumda olduğunu açıklamıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Nadir’in hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR ZENGİNLİK VE ÇÖKÜŞ HİKAYESİ

İş dünyasında elektronik, medya ve sanayi gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Asil Nadir, serveti ve lüks yaşamıyla uluslararası alanda tanınan isimlerden biri oldu. Türkiye’de Turgut Özal’ın teşvikiyle medya sektörüne yatırım yapan iş insanı, Günaydın ve Güneş gazetelerinin yanı sıra Gelişim Dergi Grubu’nu da satın alarak medya dünyasında önemli bir güç haline geldi.

Ancak iş hayatındaki yükselişi uzun sürmedi. Londra’da sahibi olduğu şirketi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan ve yıllarca hapis yatan Nadir, serbest kaldıktan sonra iş dünyasında eski gücünü yakalayamadı.