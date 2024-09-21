Tüm Marketlerden Toplatılıyor: Ünlü Çay Markasında Zararlı Madde Bulundu
Almanya'da özellikle Türk gurbetçilerin yoğun yaşadığı bölgelerde satışı yapılan ve en çok Türkler tarafından tüketilen çay markası CHI Forest için toplama kararı verildi. İnsan sağlığına zararlı bileşenler içerdiği tespit edilen çay markası için yetkililer harekete geçerken, toplatılacak çaylara ilişkin açıklamada bulunan bakanlık "Sakın bu çayları içmeyin" uyarısında bulundu.
Son günlerde içerisinde cıva bulunan ton balığı ve alerjik özellikler taşıyan makarnaların ortaya çıkmasının ardından bir gıda türü için daha toplama kararı verildi.
Almanya'da üretim yapan ve özellikle Türklerin yoğun bulunduğu şehirlerde şubeleşen CHI Forest markasına ait bazı çay ürünlerinde sağlığa oldukça zararı bulunan mikroplastikler tespit edildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, satışı kısıtlanan ürünleri daha önceden stoklayan kişiler için "Kesinlikle tüketilmemeli. Hemen iade edin" çağrısında bulunurken, zararlı ürünlerin başta üreme olmak üzere birçok sağlık sorunu için tetikleyici olabileceği aktarıldı.