Tüm Marketlerden Toplatılıyor: Ünlü Çay Markasında Zararlı Madde Bulundu

Son günlerde içerisinde cıva bulunan ton balığı ve alerjik özellikler taşıyan makarnaların ortaya çıkmasının ardından bir gıda türü için daha toplama kararı verildi.

Almanya'da üretim yapan ve özellikle Türklerin yoğun bulunduğu şehirlerde şubeleşen CHI Forest markasına ait bazı çay ürünlerinde sağlığa oldukça zararı bulunan mikroplastikler tespit edildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, satışı kısıtlanan ürünleri daha önceden stoklayan kişiler için "Kesinlikle tüketilmemeli. Hemen iade edin" çağrısında bulunurken, zararlı ürünlerin başta üreme olmak üzere birçok sağlık sorunu için tetikleyici olabileceği aktarıldı.