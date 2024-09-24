Tüm Marketlerden Acil Toplatılıyor: Ünlü Peynir Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi

Türkiye ve dünya genelinde çeşitli sebeplerle toplatılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü bir peynir markası, içinde yabancı cisim tespit edilmesi nedeniyle tüm marketlerden geri acil koduyla geri toplatılıyor. Fransa’da üretilen Abbaye de Cîteaux marka peynirlerde Listeria (Listeria Monocytogenes) bakterisiyle kontaminasyon riski nedeniyle acil bir geri çağırma duyurusu yapıldı.