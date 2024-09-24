Tüm Marketlerden Acil Toplatılıyor: Ünlü Peynir Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi

Ünlü peynir markasında zararlı madde tespit edildi. Tüm marketlerden acil koduyla apar topar geri toplatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Tüm Marketlerden Acil Toplatılıyor: Ünlü Peynir Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi - Resim: 1

Türkiye ve dünya genelinde çeşitli sebeplerle toplatılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü bir peynir markası, içinde yabancı cisim tespit edilmesi nedeniyle tüm marketlerden geri acil koduyla geri toplatılıyor. Fransa’da üretilen Abbaye de Cîteaux marka peynirlerde Listeria (Listeria Monocytogenes) bakterisiyle kontaminasyon riski nedeniyle acil bir geri çağırma duyurusu yapıldı.

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Tüm Marketlerden Acil Toplatılıyor: Ünlü Peynir Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi - Resim: 2

Özellikle Abbaye de Cîteaux x3 peynirinin geri çağrılması konusunda uyarılar yayınlandı. Şirketin yaptığı açıklamada, bu bakteriden etkilenen gıdaların tüketilmesi durumunda bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerin yanı sıra, uzun bir kuluçka döneminin ardından (bazen 3 haftadan fazla) grip benzeri semptomlar da görülebileceği belirtildi.

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Tüm Marketlerden Acil Toplatılıyor: Ünlü Peynir Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi - Resim: 3

Müşterilerin satın aldıkları ürünleri fatura göstermeden iade edebileceği ve ücretlerinin geri alınabileceği ifade edildi.

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