Tüm Marketlerde Bulunuyordu, Büyük Skandal Ortaya Çıktı: Yüzde 80'i Sahte Çıktı

Türkiye’de Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın yayınladığı taklit-tağşiş ürünler listesinin ardından skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bir skandal da ü ülkeden geldi, süpermarketlerden alınan 30 farklı bal numunesinden 25'inin ucuz şeker şurubu ile karıştırılmış olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

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Tüm Marketlerde Bulunuyordu, Büyük Skandal Ortaya Çıktı: Yüzde 80'i Sahte Çıktı - Resim: 1

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın yayınladığı taklit-tağşiş ürünler listesi Türkiye gündeminde tartışılmaya devam ederken bir skandal da Almanya'dan geldi.

30 BAL ÖRNEĞİNDEN 25'İNDE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLDİ

Alman Profesyonel ve Ticari Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Bernhard Heuvel, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, birliğin Alman süpermarketlerinden temin ettiği bal örneklerini laboratuvar ortamında analiz ettirdiğini belirtti. Analiz sonuçlarına göre, incelenen 30 bal numunesinin 25'inin ucuz şeker şurubu ile karıştırılmış tağşiş gıdalar olduğu tespit edildi.

Heuvel, “Sürekli düşen satış fiyatlarının ardındaki sahte ürünler o kadar sofistike ki, laboratuvarda bile tespit edilmeleri neredeyse imkansız” ifadelerine yer verdi.

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