Tüm İnsanlarda Uyku Kalitesini Artırıyor: Bilim İnsanları Şifalı İçeceğin İsmini Açıkladı

Japonya'da bulunan Shizuoka Merkezi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, matcha yeşil çayının orta ve ileri yaşlı inanlarda uyku ve bilişsel işlevleri iyileştirdiğini kanıtladı.

Tüm İnsanlarda Uyku Kalitesini Artırıyor: Bilim İnsanları Şifalı İçeceğin İsmini Açıkladı - Resim: 1

Sağlığa faydalı içeceklerin arasında en çok bilineni yeşil çay olsa da, yapılan son araştırmalar diyet ve uyku kalitesinin artmasında ve metabolizmanın hızlandırılmasında çok daha etkili bir içecek olduğunu gösterdi.

Japon araştırmacılar, matcha çayının orta ve yaşlı insanların bilişsel işlevlerinin artmasında etkili olduğunu tespit ederken, söz konusu içeceğin uykulara yönelik şaşırtıcı bir etkisinin olduğunu tespit etti. Çalışmaya katılan 64 katılımcıda kısmi hafıza kaybı, dalgınlık ve bilişsel işlevlerde bozukluk bulunuyordu. Ayrıca beyin aktiviteleri, yaşıtlarına göre daha düşüktü.

VİTAMİNLERDEN ÇOK DAHA ETKİLİ ÇIKTI

Çalışmaya katılan bilim insanları araştırmacıları iki farklı gruba ayırdı. Birinci gruba iki matcha tozu içeren kapsüller, diğer gruba ise vitamin içeren kapsüller verildi. Bir süre sonra araştırmacılar, her iki grubun da bilişsel işlevlerindeki ve uyku kalitesindeki değişiklikleri analiz etti.

Deneyin sonuçları, matcha tozu bulunan çayları sık tüketen insanlarda beyin fonksiyonlarında ve uyku kalitesinde önemli bir iyileşme olduğunu gösterdi.

Matcha çayı hakkında bilmeniz gerekenler ise şu şekilde...

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