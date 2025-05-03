Tüm Burçlar İçin Kozmik Bir Dönemeç: 25 Mayıs 2025’te Yeni Bir Çağ Başlıyor

Astrolog Marina Skadi’ye göre bu kavuşum, somut dünya ile ince ruhsal planların birleşmesini sağlayan nadir enerjilerden biri. Hayaller artık yalnızca zihnimizde değil; onları gerçekleştirmek üzere evrenin desteğini arkamızda hissedeceğiz.

YENİ BAŞLANGIÇLARIN ZEMİNİNİ HAZIRLIYOR

Satürn ve Neptün, 1 Eylül 2025’e kadar Koç burcunda yan yana hareket ederek, insanlık için yeni bir gerçekliğin temellerini atacak. Bu süreç, bir tür kozmik hazırlık dönemi olacak. Ancak bu hazırlık doğrusal ilerlemeyecek: Satürn, 1 Eylül’de geri hareketle kısa süreliğine Balık burcuna dönecek. Bu, geçmişle yüzleşme ve yanlışları düzeltme zamanıdır. Satürn nihai olarak 14 Şubat 2026’da tekrar Koç’a döndüğünde, yaz aylarında temelleri atılan idealler artık somutlaşmaya başlayacak.

2025 yazı; niyetlerin, hayallerin ve hedeflerin ilk kez toprakla buluştuğu bir dönemeçtir. Bu, gelecekte inşa edilecek büyük yapılar için ilk taşın konulduğu zamandır.

SATÜRN: DİSİPLİN, NEPTÜN: İLHAM

Bu göksel kavuşum, yalnızca hayal kurma cesareti değil, aynı zamanda onları eyleme dökme sorumluluğu da getirir. Satürn hayallere şekil verirken, Neptün o hayallere anlam ve vizyon katar. Bu kavuşum, her birimize çağrıda bulunur: Sadece hayal etmekle kalma, o hayali var et!

BURÇLARA GÖRE BÜYÜK BULUŞMANIN ETKİSİ NASIL OLACAK?

Koç – Küllerinden Doğmak (1. Ev)

Bu birleşme, tam olarak sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kimliğiniz, hedefleriniz ve dış dünyayla kurduğunuz ilişki tamamen değişiyor. Eski "ben" yıkılıyor, yerini kararlı ve ilham dolu bir "yeni sen" alıyor.

Boğa – İçsel Derinliklere Yolculuk (12. Ev)

Gizli kalmış korkular, bastırılmış arzular gün yüzüne çıkabilir. Bu dönem, ruhsal farkındalık kazanmak ve bilinçaltını iyileştirmek için ideal. Gerçek dönüşüm, görünmeyen alanlarda başlıyor.

İkizler – Kolektif Hayaller ve Gelecek Vizyonu (11. Ev)

Yeni sosyal çevreler, projeler ve topluluklarla bağlantılar kurabilirsiniz. Geleceğe dair vizyonunuz şekilleniyor. Bu vizyon, kişisel hayallerinizi toplumsal katkıya dönüştürebilir.

Yengeç – Zirveye Doğru Bir Davet (10. Ev)

Kariyerinizde köklü değişimler kapıda. Toplumdaki yeriniz ve misyonunuz yeniden tanımlanıyor. Ruhsal tatmin arayışı, sizi yeni bir başarı yoluna yönlendirebilir.

Aslan – Bilgeliğe Açılan Kapılar (9. Ev)

İnanç sistemleriniz değişebilir, hayat felsefenizi sorgulayabilirsiniz. Bu dönemde uzak seyahatler ya da akademik adımlar sizi dönüştürebilir. Ruhsal rehberlik ön planda olacak.

Başak – Güçlü Dönüşümler (8. Ev)

Ortak kaynaklar, miraslar, finansal düzenlemeler gündemde. Aynı zamanda duygusal bağlarınız ve içsel gücünüz yeniden şekilleniyor. Derin bağlar ve kişisel krizler, yeni bir benlik yaratabilir.

Terazi – İlişkilerde Yeni Bir Anlayış (7. Ev)

Ortaklıklarınızın doğası kökten değişebilir. Daha ruhsal ve sorumlu ilişkiler kurma zamanı. Eski ilişki kalıpları yıkılırken, yerini daha derin bir sevgi dili alacak.

Akrep – Günlük Hayatta Devrim (6. Ev)

Sağlık, iş ve yaşam tarzınız yeniden yapılandırılıyor. Alışkanlıklarınızı gözden geçirin; zira artık her şey daha bilinçli ve ruhsal bir düzlemde ilerlemeli.

Yay – İlhamla Gelen Yaratıcılık (5. Ev)

Hayal gücünüz zirve yapıyor. Aşk, sanat ve çocuklar gibi konulara daha farklı bir gözle bakacaksınız. Bu dönem, hayalleri eyleme dönüştürme becerinizin test edileceği zaman olacak.

Oğlak – Köklerden Geleceğe (4. Ev)

Aile ilişkileri, ev yaşamı ve duygusal köklenme ön planda. Ev değiştirme, ailevi sorumluluklar ya da içsel dönüşümle ilgili büyük adımlar gündemde.

Kova – Fikirlerin Sihri (3. Ev)

Zihinsel faaliyetlerde bir patlama yaşanıyor. Yazma, konuşma, öğrenme gibi konularda derinleşme var. Bilgiyi yalnızca almak değil, paylaşmak da büyük dönüşümler yaratacak.

Balık – Maddi Dünyada Ruhsal Farkındalık (2. Ev)

Gelir kaynaklarınız, değer yargılarınız ve yaşamdan ne beklediğiniz değişiyor. Parayla ilişkiniz ruhsal bir dönüşüm geçiriyor. Maddi güvenlik arayışınız, ruhsal zenginlikle dengelenecek.