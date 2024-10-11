Tulum, Süzme ya da Ezine Peyniri Değil: En Sağlıklı Peynir Meğer Buymuş
Peynir, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olabilir; ancak hangi peynirin en faydalı olduğunu anlamak için içerdiği vitamin ve mineralleri dikkate almak gerekiyor. İşte en sağlıklı peynirlerin listesi...
Kaynak: Haber Merkezi
Peynir, yüksek protein, probiyotikler, kalsiyum, fosfor, çinko, A ve B12 vitaminleri gibi faydalı besin maddeleri sunar. Ancak bazı peynirler, doymuş yağ, kolesterol, kalori, sodyum ve laktoz açısından da zengin olabilir. Uzmanlar, peynirin ölçülü tüketilmesini öneriyor: Sert peynirler için günlük 30 gram, yumuşak peynirler için ise yarım fincan uygun bir porsiyon büyüklüğü.
İŞTE EN SAĞLIKLI PEYNİRLER
İsviçre Peyniri: Düşük sodyum içeriğiyle dikkat çeken İsviçre peyniri, kalsiyum, düşük kolesterol ve laktoz seviyesi sunarak sağlıklı bir alternatif oluşturur.
Az Yağlı Süzme Peynir: Yüksek protein ve düşük yağ içeriği sayesinde diyetisyenlerin favorisi olan süzme peyniri, lezzetli bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Mavi Küflü Peynir: Keskin tadıyla mavi küflü peynir, makul miktarda kalsiyum ve protein sağlar. Ayrıca kalorisi ve kolesterolü de aşırı yüksek değildir.
Çiftçi Peyniri: Son yıllarda popülerliği artan çiftçi peyniri, hafif tadı ve bol probiyotik içeriğiyle dikkat çekiyor. Günlük kalsiyum ihtiyacının neredeyse yüzde 100'ünü karşılayabiliyor.
Beyaz Peynir (Feta): Diğer peynir türlerine göre sodyum ve kolesterol içeriği daha yüksek olsa da, feta peyniri önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Özellikle koyun sütünden yapılması, laktoz intoleransı olanlar için avantaj sağlar.
Parmesan: Sert peynirler arasında yer alan parmesan, düşük laktoz içeriği ve yüksek protein ile kalsiyum sunar. Çeşitli yemeklerde kullanılabilecek çok yönlü bir peynir türüdür.