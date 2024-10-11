Tulum, Süzme ya da Ezine Peyniri Değil: En Sağlıklı Peynir Meğer Buymuş

Beyaz Peynir (Feta): Diğer peynir türlerine göre sodyum ve kolesterol içeriği daha yüksek olsa da, feta peyniri önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Özellikle koyun sütünden yapılması, laktoz intoleransı olanlar için avantaj sağlar.

Parmesan: Sert peynirler arasında yer alan parmesan, düşük laktoz içeriği ve yüksek protein ile kalsiyum sunar. Çeşitli yemeklerde kullanılabilecek çok yönlü bir peynir türüdür.