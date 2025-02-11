Tükenmez Kalemlerin Arkasındaki Sıvı Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
Tükenmez kalemlerin içindeki küçük sıvı, aslında büyük bir işlevi yerine getirir. Peki bütün tükenmez kalemlerin arka kısmında şeffaf veya açık sarı renkte bulunan bu sıvı ne işe yarar?
Kaynak: Haber Merkezi
Tükenmez kalemlerin içindeki küçük sıvı, aslında büyük bir işlevi yerine getirir. Peki bütün tükenmez kalemlerin arka kısmında şeffaf veya açık sarı renkte bulunan bu sıvı ne işe yarar?
Tükenmez kalemlerin dip kısmında bulunan bu sıvı, aslında mürekkep değildir. Bu sıvının asıl görevi, kalemin içindeki mürekkebin kurumasını önlemektir. Bu sayede kalem, daha uzun süre kullanılabilir hale gelir. Bazı kalemlerde bu sıvı, zamanla mürekkeple karışarak kalemin ömrünü uzatır.
Mürekkebin kuruması, kalemin yazma performansını olumsuz etkiler. Kurumuş mürekkep, kağıda düzensiz izler bırakabilir veya kalemin tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle, mürekkebin nemli kalması, kalemin ömrü açısından oldukça önemlidir.