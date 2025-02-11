Tükenmez Kalemlerin Arkasındaki Sıvı Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

Tükenmez kalemlerin dip kısmında bulunan bu sıvı, aslında mürekkep değildir. Bu sıvının asıl görevi, kalemin içindeki mürekkebin kurumasını önlemektir. Bu sayede kalem, daha uzun süre kullanılabilir hale gelir. Bazı kalemlerde bu sıvı, zamanla mürekkeple karışarak kalemin ömrünü uzatır.