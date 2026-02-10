TÜİK Verileri Şaşırttı: İşte Boşanmanın En Yaygın Olduğu Şehirler…

TÜİK’in 2020 verileri, Türkiye’de boşanmış nüfusun 3,5 milyonu aştığını gösterdi. Yetişkin nüfusun yüzde 5,2’sini oluşturan boşanmışların oranı illere göre büyük farklılık gösterdi. Ege ve Akdeniz zirvede yer alırken, Doğu ve Güneydoğu’daki iller listenin en altında kaldı.

Son Güncelleme:
TÜİK Verileri Şaşırttı: İşte Boşanmanın En Yaygın Olduğu Şehirler…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK’in 2020 yılı sonu verileri, Türkiye’de boşanmış kişi sayısının 3 milyon 567 bine ulaştığını ortaya koyuyor. Bu sayı, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5,20’sine karşılık geliyor.

Veriler incelendiğinde, boşanmış nüfus oranının iller arasında belirgin farklılıklar gösterdiği görülüyor. Bazı şehirlerde oran oldukça yüksek seyrederken, bazı illerde ise oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

BOŞANMIŞ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Listenin üst sıralarında Ege ve Akdeniz ağırlıklı şehirler yer alıyor. İzmir, 315 bin 19 boşanmış kişi ve yüzde 8,37’lik oranla ilk sırada bulunuyor. Onu yüzde 8,35 ile Muğla izlerken, Antalya yüzde 7,65’lik oranla üçüncü sırada yer alıyor. Aydın’da boşanmış nüfus oranı yüzde 7,06 olurken, Yalova yüzde 6,69 ile dikkat çekiyor. Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Tunceli ve Ankara da boşanmış yetişkin nüfus oranının görece yüksek olduğu iller arasında bulunuyor.

BOŞANMIŞ NÜFUS ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Boşanma oranlarının en düşük olduğu iller ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alıyor. Hakkari, yüzde 0,81 ile listenin son sırasında bulunurken, Şırnak yüzde 1,01 ile onu takip ediyor. Muş, Siirt ve Bitlis’te boşanmış yetişkin nüfus oranı yüzde 1’in biraz üzerinde seyrediyor. Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl de boşanma oranlarının en düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor.

TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli OlduTÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Boşanma TÜİK
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Meteoroloji 13 İl İçin Alarm Verdi: Kar, Fırtına ve Sağanak Geliyor Meteoroloji 13 İl İçin Alarm Verdi: Kar, Fırtına ve Sağanak Geliyor
THY’den Vizesiz Avrupa’ya Ucuza Uçma Fırsatı THY’den Vizesiz Avrupa’ya Ucuza Uçma Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası
İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti