TÜİK Verileri Şaşırttı: İşte Boşanmanın En Yaygın Olduğu Şehirler…

TÜİK’in 2020 yılı sonu verileri, Türkiye’de boşanmış kişi sayısının 3 milyon 567 bine ulaştığını ortaya koyuyor. Bu sayı, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5,20’sine karşılık geliyor.

Veriler incelendiğinde, boşanmış nüfus oranının iller arasında belirgin farklılıklar gösterdiği görülüyor. Bazı şehirlerde oran oldukça yüksek seyrederken, bazı illerde ise oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

BOŞANMIŞ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Listenin üst sıralarında Ege ve Akdeniz ağırlıklı şehirler yer alıyor. İzmir, 315 bin 19 boşanmış kişi ve yüzde 8,37’lik oranla ilk sırada bulunuyor. Onu yüzde 8,35 ile Muğla izlerken, Antalya yüzde 7,65’lik oranla üçüncü sırada yer alıyor. Aydın’da boşanmış nüfus oranı yüzde 7,06 olurken, Yalova yüzde 6,69 ile dikkat çekiyor. Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Tunceli ve Ankara da boşanmış yetişkin nüfus oranının görece yüksek olduğu iller arasında bulunuyor.

BOŞANMIŞ NÜFUS ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Boşanma oranlarının en düşük olduğu iller ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alıyor. Hakkari, yüzde 0,81 ile listenin son sırasında bulunurken, Şırnak yüzde 1,01 ile onu takip ediyor. Muş, Siirt ve Bitlis’te boşanmış yetişkin nüfus oranı yüzde 1’in biraz üzerinde seyrediyor. Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl de boşanma oranlarının en düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor.

