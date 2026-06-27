TÜİK Türkiye’nin 24 Saatini Çıkardı: Evliler TV Karşısında, Bekarlar Kitap Başında

TÜİK'in son araştırması, evli ve bekar bireylerin bir gününü nasıl geçirdiğini gözler önüne serdi. Çarpıcı verilere göre, evliler, gün içinde ortalama 2 saat 1 dakikalarını televizyon izlemek, radyo ve müzik dinlemek için ayırırken bekarlarda bu süre 1 saat 34 dakika oldu. Bekarlar eğitime günde 2 saatten fazla zaman ayırırken, evlilerde bu süre sadece 1 dakika olarak kayıtlara geçti.

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TÜİK Türkiye’nin 24 Saatini Çıkardı: Evliler TV Karşısında, Bekarlar Kitap Başında
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı araştırmayla, bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Araştırma kapsamında herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeri tespit edildi.

BEKARLAR DAHA ÇOK UYUYOR

Verilere göre, ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler, günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından "hiç evlenmeyenler" olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı.

EVLİLİK HOBİ VE SPORU UNUTTURUYOR, EV İŞİNİ ARTIRIYOR

Bekarlar, evlilere göre "hobi ve oyun" ile "spor ve doğa sporları" faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler, gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken bekarlarda bu süre 47 dakika ile neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı.

Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi.

EVLİLER EKRANA, BEKARLAR KİTABA BAKIYOR

Eğitim, medeni durumuna göre bireylerin ayırdığı zamanın en çok farklılaştığı kategori oldu. Bekar bireyler, gün içinde eğitime 2 saat 1 dakika ayırırken bu süre evliler için 1 dakikada kaldı.

Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de "televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme" oldu. Bu kategoriye bekarlar 1 saat 34 dakika, evliler 2 saat 1 dakika zaman ayırdı.

EVLİLER DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR

Evli bireyler, istihdama 2 saat 35 dakika harcarken bekar bireyler için bu süre 2 saat 24 dakika olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı ve aile bakımı için evliler 3 saat 12 dakika, bekarlar 1 saat 3 dakika vakit harcadı.

Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.

TÜİK’ten Çarpıcı Veriler: Ev İşini Kadınlar Sırtlıyor, Erkekler Sosyal Medyada Vakit Geçiriyor!TÜİK’ten Çarpıcı Veriler: Ev İşini Kadınlar Sırtlıyor, Erkekler Sosyal Medyada Vakit Geçiriyor!Yaşam

Kaynak: AA

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